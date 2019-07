A massa de ar seco continua avançando no Rio Grande do Sul neste domingo (28). O sol aparece entre nuvens predominantemente altas. O dia começa frio em todo o Estado, com chance de nevoeiro e neblina em alguns pontos ao amanhecer.

Os termômetros não devem registrar aumento significativo na temperatura, e a sensação de frio será dominante em todas as regiões.

Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 9ºC e a máxima chegará a 18ºC.

