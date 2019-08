Depois do sucesso de pública da edição extra do Brechocão, no dia 1º, novo evento está confirmado para este domingo, 11, das 9h às 16h, no Parque Farroupilha, em Porto Alegre, assegurando uma última oportunidade para quem ainda não comprou um presente para o Dia dos Pais. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

