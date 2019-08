Dona Hot é apresentado em evento organizado pela empresária Renata Hoff

Foi apresentado na última semana, o projeto Dona Hot que contempla levar até comemorações pré-nupciais como chás de lingerie e despedidas de solteiros, itens que são disponibilizados nas lojas da rede Hot Pepper Sex Shop, com a equipe de vendas indo até o local da festa. A atividade, aconteceu a partir de uma parceria com a empresária Renata Hoff, da Renata Hoff Eventos. Ela reuniu grupo de mulheres e noivas e convidou a proprietária da rede de lojas, Ana Luiza Migliavaca, para um bate-papo.

Elas abordaram, entre outros temas, a cultura dos casamentos contemporâneos, o empoderamento feminino e como vai funcionar o modelo de negócio do Dona Hot, que envolve também, o desenvolvimento da imagem nas redes sociais, como o instagram @oficialdonahot, dando dicas sobre relacionamentos e novidades. A empresária Ana Luiza detalhou como será pautada as atividades Dona Hot e adiantou questões qualificação e treinamento da equipe da Hot Pepper Sex Shop para atendimento a estes eventos.

A rede apresentou igualmente, o funcionamento da lista de presentes de noivas e casamentos para compras no site https://www.sexshophotpepper.com.br que pode ser feita com facilidade, cadastrando os convidados com os seus respectivos e-mails.

