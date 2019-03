Duas das 20 maiores transferências da história do futebol vão acontecer na próxima janela

Duas das 20 maiores transferências da história vão acontecer na próxima temporada. Não se trata de uma previsão, e sim de uma constatação depois de Barcelona e Bayern de Munique saírem na frente ao lado do Real Madrid como grandes compradores do mercado de verão antes mesmo de as atuais competições terminarem.

O Bayern é responsável pela, até aqui, 14ª maior compra: Lucas Hérnandez, que deixará o Atlético de Madrid no mês de julho pelo valor de sua cláusula: 80 milhões de euros (o equivalente a 351 milhões de reais na cotação atual). Ele é o segundo defensor mais caro da história, atrás apenas do holandês Van Dijk, adquirido pelo Liverpool em janeiro de 2018 por 84,6 milhões de euros.

Outro holandês, o volante Frenkie de Jong, é o 18º desta lista depois de o Barcelona garantir a sua contratação por 75 milhões de euros. Com estas futuras transferências somadas às temporadas 2018/19 (atual) e 2017/18, metade do top-20 está concentrada neste período. Ou seja: gastar mais é uma tendência conforme os clubes vão ficando cada vez mais ricos.

O Real Madrid e o Chelsea são outros clubes já com negócios confirmados. Os merengues terão Militão, do Porto, e Rodrygo, do Santos, à disposição a partir de julho, enquanto os Blues contarão com Pulisic, do Borussia Dortmund.

O que chama a atenção neste ponto do ano é uma movimentação acima da média e a promessa de uma janela com fortes investidas, uma vez que Real Madrid e Bayern estão renovando seus elencos e podem criar um efeito cascata no mercado.

É esperar para ver e, no caso dos clubes brasileiros sedentos por algum trocado, torcer por vendas internacionais que influenciem no mecanismo de solidariedade…

Outras transferências importantes já acertadas para 2019/2020:

Pulisic (Borussia Dortmund para Chelsea): 64 milhões de euros

Éder Militão (Porto para Real Madrid): 50 milhões de euros

Rodrygo (Santos para Real Madrid): 45 milhões de euros

Pavard (Stuttgart para Bayern): 35 milhões de euros

Emerson (Atlético-MG para Barcelona): 12 milhões de euros

Luan Cândido (Palmeiras para Leipzig): 8 milhões de euros

Todibo (Toulouse para Barcelona): 1 milhão de euros

Ramsey (Arsenal para Juventus): custo zero

