É falsa a mensagem que disse que a instabilidade no WhatsApp foi provocada por uma decisão judicial

Circulou pelas redes sociais uma mensagem afirmando que os problemas enfrentados por usuários na utilização do WhatsApp nesta quarta-feira (3) foram provocados por uma determinação judicial. O texto dizia ainda que a normalização da ferramenta para o envio e o recebimento de imagens e áudios depende de um parecer da Justiça. A mensagem é falsa.

Os usuários do aplicativo em diversos países relataram uma instabilidade não apenas no WhatsApp, mas também no Facebook e no Instagram. O problema ocorreu desde a manhã desta quarta (3). De acordo com o site DownDetector, que reporta problemas em aplicativos e sites, os problemas começaram a ser relatados por volta das 10h40min. Às 11h, havia mais de 17 mil reclamações apenas sobre o WhatsApp.

Houve relatos de instabilidade em locais como Europa, Brasil, Argentina, Venezuela, México e na costa Leste dos Estados Unidos. Em um comunicado, o Facebook, também responsável pelo WhatsApp e Instagram, informou que trabalhava para solucionar o problema: “Sabemos que algumas pessoas e negócios estão com problemas para carregar ou enviar imagens, vídeos e outros arquivos em nossos aplicativos. Estamos trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível”.