Inter Edenilson destaca lições dos adversários para os próximos jogos fora de casa

Por Redação O Sul * | 29 de novembro de 2019

Nas próximas duas rodadas, o Inter encara Botafogo e São Paulo, na condição de visitante Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Com a tarefa de somar o máximo de pontos nas próximas três rodadas finais do Campeonato Brasileiro, o Inter leva lições dos próprios adversários para as próximas duas partidas fora de casa. Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, o volante Edenilson falou sobre o momento de oscilação da equipe, que vem de derrota no meio de semana para o Goiás e, apontou, que o grupo vem se desorganizando muito em partidas no Beira-Rio, mas que os jogadores têm procurado conversar para melhorar o desempenho.

“Sabemos que não estamos tendo um bom rendimento. Mesmo com esses erros, estamos na zona de classificação e tenho certeza que vamos conseguir essa vaga. Estamos oscilando. Precisamos reconhecer e melhorar. Se a gente soubesse o diagnóstico, resolveríamos. Se o time não rende, os jogadores não rendem, é um coletivo. Temos conversado para melhorar. Temos nos desorganizado muito jogando em casa. É melhorar para diminuir os erros para não dá sorte para o azar”, afirmou Edenilson, fazendo referência as duas últimas partidas contra Fortaleza e Goiás, em que o time saiu atrás do placar e não conseguiu reverter o resultado, mesmo jogando no Beira-Rio.

Dos três próximos jogos que restam na temporada, os dois seguintes são longes de Porto Alegre. Contra o Botafogo, neste sábado e, posteriormente, no meio de semana, diante do São Paulo. E, para estes jogos decisivos, Edenilson aponta que o time pode levar de lição justamente a postura dos dois últimos adversários, na condição de visitante no Beira-Rio: “Podemos pegar de exemplo, os que os times vieram aqui e fizeram, pela organização. Não dizendo que vamos ser Fortaleza ou Goiás, com todo o respeito. Mas é mostrar organização, atacando e aproveitando os espaços. Tem nove pontos em disputa. Não dá pra descartar. Mas Libertadores é Libertadores, mesmo que seja entrando dois jogos antes. Vamos buscar, mas o foco é em melhor e ajustar os erros dos últimos jogos.”

Atualmente, o Inter soma 51 pontos e ocupa a oitava colocação. A preparação do colorado segue na manhã desta sexta-feira, com treino fechado, no estádio Beira-Rio. A partida contra o Botafogo ocorre no sábado, às 19h (de Brasília), no Engenhão, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

