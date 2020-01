Rio Grande do Sul Eduardo Leite antecipa encontro do governo com o Cpers para esta terça-feira

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

Governador reuniu-se com secretário Faisal, procurador-geral Eduardo Cunha da Costa, secretária Leany e integrantes da Seduc Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Governador reuniu-se com secretário Faisal, procurador-geral Eduardo Cunha da Costa, secretária Leany e integrantes da Seduc - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Em reunião com o secretário da Educação, Faisal Karam, e representantes da pasta, juntamente com o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e a secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos, o governador Eduardo Leite decidiu antecipar o encontro com o Cpers-Sindicato para esta terça-feira (07), às 11h. Eles serão recebidos pelo secretário Faisal e pelo procurador-geral no gabinete da Seduc.

O governo atende a uma reivindicação da própria categoria, que foi recebida por representantes do governo no Palácio Piratini na última quinta-feira (02). Até então, a conversa para tratar sobre a greve do Magistério estava prevista para a sexta-feira (10).

“Desde o início da gestão, estivemos abertos ao diálogo com todas as categorias de servidores e seguiremos agindo dessa forma. Por isso, ouviremos as demandas dos professores e apresentaremos os nossos argumentos com relação aos impactos negativos que essa paralisação tem na sociedade, especialmente dos alunos”, disse Leite.

Ainda no encontro, realizado na sede da Seduc, o governador determinou a publicação de um decreto que garanta a emissão de certidões provisórias para alunos do 9° ano do Ensino Fundamental e do 3° ano do Ensino Médio para que não tenham prejuízo em matrículas em cursos técnicos ou superiores.

Calendário escolar

Faisal destacou, ainda, que, no dia 19 de dezembro foi emitido, para todas as Coordenadorias Regionais de Educação, as orientações sobre a elaboração do calendário de reposição das aulas nas escolas estaduais que aderiram à greve dos professores.

Ao todo, foram 25 dias de paralisação, entre 14 de novembro e 19 de dezembro. A ação tem o objetivo de garantir aos estudantes o direito de, no mínimo, 200 dias letivos e assegurar a carga horária de 800 horas para o Ensino Fundamental e mil horas para o Ensino Médio.

No memorando circular nº 22/ 2019, a Seduc sugeriu que o calendário de recuperação das aulas ocorresse entre os dias 21 de dezembro e 23 de janeiro. As férias docentes, no caso, devem ocorrer após a recuperação e foram sugeridas para que ocorram entre 24 de janeiro e 22 de fevereiro. Conforme o balanço mais recente da Seduc, permanecem em greve 132 escolas de um total de 2,5 mil instituições estaduais em todo o Rio Grande do Sul.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário