Exclusivo: Eduardo Leite vai de Trensurb para Expointer

Nesta segunda-feira (26), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, utilizou os trens da Trensurb para se encaminhar até o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde ocorre a 42ª edição da Expointer. O objetivo foi “dar uma lição para o pessoal que estava reclamando do trânsito para chegar na Expointer”, afirmou, e “mostrar como é fácil ir de trem”. “Um efeito de demonstração importante para não ter desculpa para quem acha que é difícil de chegar na feira”, apontou o governador.

Sobre as expectativas para a feira, Leite afirmou com exclusividade para O Sul que “os primeiros dois dias já reforçaram uma expectativa otimista, tivemos um recorde de público […], foram 140 mil visitantes. Só para comparar, no ano passado, os dois primeiros dias tinham tido 93 mil visitantes”. “Em termos de negócios […], a agricultura familiar já vendeu 51% a mais em relação ao primeiro final de semana do ano passado”, lembrou ele. O governador também afirmou que o setor de máquinas tem expectativa de crescimento – “pelo menos 5% a mais nas vendas em relação ao ano passado” – e que os bancos presentes na Expointer tem “excelente expectativa com lançamento de créditos para o agronegócio”.

Ao concluir, Leite afirmou que a Expointer “revela o que o estado tem de melhor, que é o empreendedorismo, a capacidade de trabalho e muito da inspiração que vem do campo”.

