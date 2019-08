Eleições de nova gestão da Febrac acontecem na Expointer nesta quinta-feira

A eleição para a gestão 2020/2021 da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac) será realizada nesta quinta-feira (29) durante a Expointer, em Esteio. A assembleia ocorrerá na sede da Febrac no Parque de Exposições Assis Brasil a partir das 9 horas.

Apenas uma chapa concorre ao pleito, encabeçada pelo atual presidente, o advogado Leonardo Lamachia (AGCA – Cavalo Árabe). Ele ressalta que entre as metas para a gestão dos próximos dois anos está a manutenção da batalha por maior segurança no campo e o fortalecimento das exposições agropecuárias. “Segurança é o princípio de tudo. Queremos ter condições de atuar em nossa atividade com dignidade e tranquilidade. E a Febrac seguirá trabalhando nessa pauta junto ao governo do Estado e aos órgãos de Segurança e, inclusive, junto ao MP e ao Poder Judiciário”, reforçou Lamachia.

Sobre a participação das associações de raça em feiras e exposições, o atual presidente da Febrac indica que, apesar da redução no número de inscritos, é preciso que os animais mantenham o protagonismo que lhes é de direito. “São os animais que agigantam as exposições agropecuárias. Embora vejamos menos exemplares na Expointer neste ano em comparação ao ano passado, é essencial entender que aqui temos o que há de melhor”. Neste ano, a Febrac, responsável por defender os direitos e interesses dos criadores de animais de raça, conta com apoio do Badesul.

Veja a composição completa da chapa única