Eleita a diretoria da Agert para o biênio 2019-2021

Assembleia Geral da Agert realizada nesta quinta-feira (24/10) elegeu a chapa única para a diretoria da entidade no Biênio 2019 -2021. Foi reconduzido como presidente Roberto Cervo (Melão), 19 vice-presidentes e 17 diretores.

Nominata completa:

Presidente: Roberto Cervo (Melão)

Vice-Presidente Administrativo: Pedro Ricardo Hipp Germano

Vice-Presidente de Capacitação: Myrna Ruth Castro Proença

Vice-Presidente de Eventos: Leonardo Meneghetti Pinto da Silva

Vice-Presidente de Finanças: Wanderley Ruivo dos Santos

Vice-Presidente de Marketing: Cezar Freitas

Vice-Presidente Informática e Novas Tecnologias: Carlos Toillier

Vice-Presidente Jurídico: Débora Dalcin Rodrigues

Vice-Presidente Litoral Norte: Thanain Farias Ribeiro

Vice-Presidente Litoral Sul: Renato Gatti Albuquerque

Vice-Presidente Regional Centro: Cláudio Zappe

Vice-Presidente Regional Fronteira: Kamal Zuheir Badra

Vice-Presidente Regional Metropolitano: Reinaldo Gilli

Vice-Presidente Regional Missões: Robriane Raguzzoni Loureiro

Vice-Presidente Regional Planalto: Gerson Pont

Vice-Presidente Regional da Serra: Alceu Ferronato

Vice-Presidente Regional Vale do Jacuí: João Vianei Zasso de Castro

Vice-Presidente Relações Governamentais/Mercado: Antonio Pascoal Donádio

Vice-Presidente Social: José Luis Bonamigo

Vice-Presidente Técnico e Normas: Alessandro Bonamigo Hech

Diretores:

Diretor Administrativo: Carlos Domingos Piccoli

Diretor de Capacitação: Edison Lopes de Bem

Diretor de Conteúdo: Luciano Hintz Mallmann

Diretor de Expansão: Rodrigo Martinelli

Diretor de Inovação: Luis Carlos Dhiel

Diretor de Integração: Hermes Ribeiro de Souza Filho

Diretor do Interior: Vérdi Ubiratan de Moura

Diretor de Marketing: Luis Fernando dos Santos Cardoso

Diretor de Mercado: Marcos Dytz Piccoli

Diretora de Novas Tecnologias: Carlos Fini

Diretor de Normas Técnicas: Marco Gomes

Diretor de Produtividade: Maico Tunes Joanol

Diretor de Relações Institucionais: Eloy Milton Scheibe

Diretora Social: Carlos Henrique Agustini

Diretor de Qualidade: Sandro Padilha

Diretor Técnico: Miguel Puretz Neto

Diretor de Redes Sociais: Felipe Kannemberg

Presidente do Conselho Consultivo: Paulo Sérgio Pinto

Conselho Fiscal Efetivo:

Presidente: Antonio Alberto Lucca

Conselheiro: Alcides Zappe

Conselheiro: Marcia Tomazini Paganin

Conselho Fiscal Suplente

Conselheiro: Luis Antônio Badalotti

Conselheiro: Gilmar João Uhry

Conselheiro: Jocelei Luiz Consalter Flôres