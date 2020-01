Acontece Elsa, Anna e Olaf se apresentam no evento Frozen II do Praia de Belas Shopping

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Empreendimento realiza Meet & Greet com os principais personagens do filme, vindos diretamente de Frozen II da Disney Foto: Tamires Rodrigues Foto: Tamires Rodrigues

Os personagens oficiais de Frozen II irão se apresentar no Praia de Belas Shopping nos dias 26 e 27 de janeiro. Em mais uma ação exclusiva do Grupo Iguatemi com a Disney, Elsa, Anna e Olaf vem diretamente de Frozen II para encontrar os fãs gaúchos em dois dias de Meet & Greet exclusivo em um espaço que será montado no 3° piso do shopping, em frente à Loja Alô Bebê.

O Meet & Greet é aberto ao público e irá acontecer no domingo (26) e na segunda (27), das 15h às 18h30. As pulseiras de acesso ao local dos encontros serão distribuídas a partir das 14h, em ambos os dias. A ação faz parte das atividades da Evento Frozen II, um espaço temático onde as crianças podem desbravar e brincar na Floresta Encantada e outros cenários que remetem ao filme de Frozen II, lugares que Elsa, Anna e Olaf viveram grandes aventuras

O evento montado em uma área de 120m², localizado no terceiro piso do Praia de Belas está animando as férias em Porto Alegre. A brincadeira começa com os pequenos entrando na Floresta Encantada, onde precisam encontrar runas mágicas para acessar o interior da Floresta, e a busca continua. Na sequência, a aventura segue nas Portas Encantadas, que levam à Montanha, com uma escalada, escorregador e uma passagem, especialmente pensada para que crianças portadoras com deficiência possam também entrar na brincadeira. No fim do circuito, o visitante chega ao Mar, uma grande piscina de bolinhas. Na parte externa, está montado um espaço instagramável com os personagens impressos em tamanho real para que todos os visitantes possam registrar este momento único

Confira os detalhes das seis atrações da Evento Frozen II:

Entrando na Floresta Encantada: As crianças chegam no mundo de Frozen II e, para iniciar essa nova aventura, precisarão entrar na Floresta Encantada e encontrar as runas mágicas para abrir a passagem secreta entre as grandes rochas mágicas e acessar as demais áreas do evento.

Floresta Encantada: No espaço, o participante deverá encontrar as runas para abrir a próxima passagem para as montanhas.

Portas Encantadas: Com as folhas rúnicas adquiridas na atividade anterior, as crianças poderão abrir as portas encantadas e chegar na montanha.

Montanha: Atravessar os obstáculos da montanha para chegar ao mar! Dois caminhos estão disponíveis na montanha: pelo lado de cima, as crianças maiores e aventureiras poderão escalar a grande montanha e chegar até um escorregador; o segundo caminho é por baixo, através de um túnel que terá passagem para crianças menores, pais e cadeirantes.

Mar: Grande mar de bolinhas onde as crianças deverão localizar grandes peças e construir do lado de fora da piscina de bolinhas.

O evento Frozen II é aberto ao público. Com brincadeiras sugeridas para crianças de 4 a 12 anos, o evento segue até 10 de fevereiro nos seguintes dias e horários: de segunda a sábado, das 11h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. O circuito dura 20 minutos, com capacidade máxima de 15 crianças, por ordem de chegada.

Meet & Greet com Elsa, Anna e Olaf/ Personagens oficiais vindos diretamente de Frozen II da Disney/ 26 (domingo) e 27 (segunda) de janeiro/ 15h às 18h/ 3º piso Praia de Belas Shopping (em frente à loja Alô Bebê)/ Atração aberta ao público, por ordem de chegada/ Retirada de pulseira de acesso ao local a partir das 14h/ Capacidade máxima: 120 pessoas a cada 30 minutos

Evento Frozen II/ Até 10 de fevereiro/ Horários: Segunda a sábado, das 11h às 22h | Domingos e feriados, das 12h às 20h/ Local: 3º piso Praia de Belas Shopping (em frente à loja Havaianas ou à Loja Alô Bebê)/ Atração gratuita

