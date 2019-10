Em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Inter recebe o Santos no Beira-Rio

Após o anúncio da demissão do técnico Odair Hellmann, Colorado tem um desafio importante pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (13). Buscando a reabilitação na competição, o Inter enfrenta o Santos, às 16h, no Beira-Rio, pela 25ª rodada. No G6, grupo que dá classificação para a Copa Libertadores do próximo ano, a equipe busca três pontos para se manter entre os primeiros colocados e se aproximar do G4.

A novidade para essa partida estará no banco de reservas: o técnico Ricardo Colbachini comandará o Colorado no duelo contra os santistas. Treinador da equipe de Aspirantes do Clube, o comandante de 33 anos estará na casamata da equipe principal pela primeira vez. Colbachini levou o time Sub-23 do Inter a três finais do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, sendo campeão em 2017, ficando em segundo lugar no ano passado e deixando seus comandados na final deste ano diante do Grêmio. O primeiro jogo foi realizado nesta semana e o confronto terminou empatado sem gols.

Foram dois treinamentos realizados pelo treinador antes do jogo deste domingo. O Colorado encerrou a preparação com uma atividade de portões fechados na manhã deste sábado (12), sem indícios de qual time entrará em campo para buscar mais uma vitória em casa no Brasileirão. Alguns jogadores não estarão à disposição da comissão técnica para a partida: Bruno Fuchs, Rodrigo Moledo, Rodrigo Dourado, William Pottker, Rafael Sobis e Paolo Guerrero.

Com 38 pontos somados na tabela, o Inter ocupa a sexta posição na classificação. Como mandante, o Colorado está invicto, tendo a segunda melhor campanha da competição.