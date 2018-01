Em busca de sua primeira vitória no Gauchão, o time de transição do Grêmio intensifica os treinamentos

Na manhã dessa sexta-feira, a equipe de transição do Grêmio trabalhou intensamente no centro de treinamentos Presidente Luiz Carvalho, na preparação para a partida da tarde deste domingo contra o São José, no estádio Passo D’areia, em duelo válido pela quarta rodada no Campeonato Gaúcho.

Para conquistar a primeira vitória na competição, os jogadores efetuaram um trabalho focado no aprimoramento das questões técnicas e táticas, em um treinamento coletivo que durou a maior parte da atividade. Depois, o grupo foi dividido nas metades do campo.

De um lado, os meias e atacantes treinaram as conclusões à gol. Do outro, a movimentação do sistema defensivo foi ajustado, inclusive nas rebatidas em lançamentos feitos na área. Recuperado de um pisão no pé, Rodrigo Ancheta treinou normalmente, assim como o atacante Dionathã. Os atletas voltam a treinar na manhã deste sábado, na última atividade antes do confronto contra o Zequinha.

Equipe principal

Para o time principal do Grêmio, a pré-temporada segue forte. Na tarde dessa sexta-feira, nono dia de atividades desde o retorno das férias, os atletas trabalharam aspectos técnicos no gramado do centro de treinamentos Luiz Carvalho, na Arena, sob a orientação de Renato Portaluppi.

A sessão começou com aquecimentos comandados pela preparação física. Na sequência, o grupo foi dividido em dois e, em espaço reduzido, aprimoraram passes “de primeira”, com velocidade de raciocínio e desafios de transpor os bloqueios impostos pelos colegas no centro do campo.

Neste sábado, o treinamento será dobrado. O comandante tricolor definirá, junto com a sua comissão, quem serão os 11 jogadores que iniciam o jogo-treino deste domingo, contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul.

