Em depoimento, jovem diz que brincou com menina antes de matá-la

Em depoimento, o adolescente que matou a menina Raíssa Eloá Capareli Dadona, de nove anos, disse que brincou com ela antes de efetuar o crime. Ela foi encontrada no Parque Anhanguera, na região de Perus, zona norte de São Paulo. O suspeito tem 12 anos.

Segundo o delegado do caso Luiz Eduardo Marturano, o adolescente afirmou em depoimento que foi com a vítima a pé até o parque. Uma câmera de segurança mostrou os dois andando a pé de mãos dadas pela estrada de Perus. No local, segundo Marturano, o menino afirmou que brincou com Raíssa e, em seguida, a agrediu com socos na região do rosto. A investigação também não sabe o que motivou o crime.

Raíssa estava com a família em uma festa no Centro de Educação Unificado (CEU) no último domingo (29). Ela estava na fila do pula-pula, enquanto a mãe saiu com o irmaõ para comprar pipoca, quando desapareceu. Seu corpo foi encontrado cerca de uma hora depois amarrado em uma árvore no parque.

Os pais do garoto ficaram chocados, acrescentou o delegado, após o filho confessar o crime. A apreensão provisória do adolescente, pelo período de 45 dias, já foi decretada pela Justiça. Ele será submetido à avaliação psicológica e foi internado na noite de segunda, após depoimento.

