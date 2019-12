Inter Em duelo direto por vaga direta na Libertadores, São Paulo e Inter se enfrentam no Morumbi

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Partida ocorre nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Paulo Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Com três pontos de diferença na tabela do Campeonato Brasileiro e na busca pela classificação direta na fase de grupos da Copa Libertadores do próximo ano, São Paulo e Inter protagonizam duelo direto na noite desta quarta-feira, no Morumbi. O jogo que ocorre às 21h30 (de Brasília), tem transmissão no minuto a minuto do Portal O Sul e ao vivo, na Rádio Grenal. Com 57 pontos, o tricolor paulista ocupa a sexta colocação, já o colorado vem logo abaixo, com 54 pontos e na sétima posição.

Como chegam os times

São Paulo

Depois da derrota por 3 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre, o São Paulo tenta a recuperação em casa. Para isso, o time terá a volta de Tchê Tchê, que cumpriu suspensão na última rodada. Por outro lado, a equipe não terá o seu comandante na casa-mata, já que o técnico Fernando Diniz o terceiro cartão amarelo na Arena e assim, fica suspenso. Seu substituto será o auxiliar Márcio Araújo.

Inter

Depois da vitória fora de casa, sobre o Botafogo, o time de Zé Ricardo chega com a confiança renovada para estas rodadas finais. Para a partida, o time também tem a volta de D’Alessandro, que cumpriu suspensão na última rodada e briga pela titularidade com Neilton.

Prováveis escalações

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; (Liziero) Antony, Vitor Bueno e Pablo.

Inter: Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D’Alessandro (Neilton), Guilherme Parede; Guerrero.

Transmissão

