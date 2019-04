Em entrevista a Neymar, Ronaldo dispara: “Já já você me passa na artilharia da Seleção Brasileira”

Ronaldo e Neymar se encontraram para o primeiro episódio do quadro Half-Time, uma sessão dentro do site do jogador do PSG. A conversa, sobre os 10 anos de carreira do ex-Santos, passou sobre diversos temas. Ao chegar na seleção, o pentacampeão mundial previu que o “pupilo” o passará na seleção brasileira.

“Já já você vai me superar na artilharia geral da Seleção. Eu não vejo a hora porque é questão de tempo. Vou torcer logo para você passar e me deixar em paz. Mas está cedo ainda. Você tem muita coisa para dar para a gente”, disse Ronaldo

A “entrevista” traz um bate-papo entre fã e ídolo, e como suas carreiras no futebol se cruzaram nos últimos anos. Um dos momentos marcantes foi a final do Campeonato Paulista de 2009, ano que Neymar Jr fazia sua estreia como jogador profissional pelo Santos e encarou o Corinthians de Ronaldo.

A Seleção Brasileira e as lesões sofridas pelos dois durante a carreira também foram pauta da conversa que aconteceu em Mangaratiba, na costa verde do Rio de Janeiro. Neymar Jr também revelou que o corte de cabelo estilo “cascão” adotado por Ronaldo na final da Copa de 2002 contra a Alemanha serviu de inspiração para ele na época.

“Fiz igual ao cabelo do “homem”. Está aí na foto para provar. Eu pintei de azul porque a gente estava jogando uma final. Minha mãe aprovou. Era aquelas tintas que sai no banho”, declarou Neymar.

Top 5

A revista “France Football” divulga, nesta terça-feira (02), seu levantamento anual dos jogadores mais bem pagos do mundo. Nesta segunda, porém, a publicação adiantou o top 5 do ranking, com Lionel Messi no topo. Logo atrás, aparecem Cristiano Ronaldo e Neymar.

O brasileiro, segundo os franceses, está muito perto da marca de 100 milhões de euros por temporada, patamar que apenas Ronaldo e Messi superam. Segundo a revista, Neymar recebe 91,5 milhões de euros por ano (397,1 milhões de reais na cotação atual).

O topo da lista, que considera salários, bônus e outros ganhos, fica com Messi com 130 milhões de euros (564 milhões de reais). Ronaldo é o segundo com 113 milhões de euros (490 milhões de reais).

O quarto e quinto colocado jogam na Espanha e ficam bem distante dos três líderes do ranking. Atrás de Neymar, está Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, faturando 44 milhões de euros por temporada (quase 191 milhões de reais na cotação atual).

Fecha o top 5 o galês Gareth Bale, em baixa no Real Madrid, mas recebendo 40,2 milhões de euros (174,4 milhões de reais), segundo a “France Football”.

