Em evento com o vice-presidente da República, governador Eduardo Leite comenta greve geral

O governador Eduardo Leite se manifestou sobre os diversos protestos que ocorrem no Rio Grande do Sul e em outros estados brasileiros, nesta sexta-feira (14). Durante a entrega do título de cidadão emérito de Porto Alegre, ao vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, Leite parabenizou a atuação da Brigada Militar, na pessoa do comandante-geral da BM, coronel Mário Ikeda, que estava no evento.

A solenidade ocorreu no plenário Otávio Rocha, da Câmara de Vereadores, simultaneamente às mobilizações nas ruas da região central, contra a reforma da Previdência, os bloqueios de verba na Educação e o aumento no desemprego. O governador afirmou que não é contra os protestos, porém acredita que “alguns querem impor suas opiniões, limitando outros”. Conforme ele, a BM está atuando para garantir ambos os direitos: “Da manifestação livre e democrática e daqueles que querem trabalhar e não se integram a esses protestos”.

Na tribuna do parlamento municipal, Eduardo Leite ainda lamentou o ferimento do soldado Mateus da Brigada Militar, que, segundo o comandante do executivo estadual, teria sido atingido por manifestantes.

Na tarde desta sexta, o governador já havia postado um vídeo em suas redes sociais, comentando os atos da greve geral:

Livre direito à manifestação não pode interferir no livre direito de ir e vir. Atuamos para garantir ambas as liberdades. pic.twitter.com/WXsUfOxZPD — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) June 14, 2019

