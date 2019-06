Em luto, D’Alessandro faz homenagem a fã durante partida contra o Avaí

*Valéria Possamai

O uniforme vermelho utilizado por D’Alessandro, neste domingo, contra o Avaí, ganhou uma fita preta, em sinal de luto. A ação do argentino foi para homenagear a menina Maria Rita Flores, fã do camisa 10 do Inter e que faleceu no sábado, aos 12 anos, vítima de uma parada cardíaca.

Pelas redes sociais, o meia lamentou a morte da menina com quem criou uma relação de carinho, que iniciou durante a realização do Lance de Craque, evento beneficente idealizado pelo argentino para beneficiar instituições que prestam atendimento a crianças e adolescentes com deficiência.

“Hoje me deparei com uma notícia muito triste, pra mim e todos que conheceram ela: Maria Rita. Uma doçura de pessoa, uma menina que me hipnotizou no seu primeiro olhar…O carinho que ela me brindou cada vez que a gente se encontrava era força e luz para mim. Sendo pai, tudo é diferente e acredito que não precisa ser de sangue pra querer bem alguém. Vou ter saudades…o carinho continua e tu foi pra mim um ensinamento na vida fora dos campos. Aproveito pra mandar forte abraço à família. Minhas condolências e esta sincera mensagem. Que Deus conforte a todos!”, escreveu D’Alessandro em sua conta oficial no Instagram.

A camisa utilizada por D’Ale na vitória sobre os catarinenses, neste domingo, no Beira-Rio, também será doada para um leilão, e a toda a renda adquirida será revertida para a família da menina Maria Rita Flores.

D'Alessandro doou a camiseta com o top de luto, que usou hoje, para leilão.

O valor será doado a família de Maria Rita.

Amanhã postarmos detalhes de como será o leilão. Não tenho palavras para descrever D'Alessandro. Obrigada ídolo. pic.twitter.com/baKVOJIpfH — Blog Andrés D'Alessandro (@BlogAndresDAle) June 3, 2019

