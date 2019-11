Tecnologia Em meio a polêmicas por causa do design futurista, picape da Tesla já tem 146 mil encomendas

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

Carro do futuro ou devaneio estético? (Foto: Divulgação)

O design controverso parece não ter assustado os interessados em comprar a Cybertruck, a inédita picape elétrica da Tesla. Muito pelo o contrário. Elon Musk, fundador da gigante americana de carros elétricos, confirmou por meio do Twitter que a Tesla já recebeu 146 mil encomendas do estranho modelo.

Vale lembrar que a picape foi apresentada na quinta-feira (21) e causou polêmica pelo visual, digamos, diferente. Musk ainda abriu a porcentagem dos pedidos de cada versão.

A configuração de entrada, com um motor elétrico, tração traseira e preço de US$ 40 mil responde a 17% das encomendas.

A intermediária, com dois motores elétricos e tração integral é a best-seller: 42%. Colada vem a versão topo de linha (US$ 70 mil), com três motores elétricos e zero a 100 km/h em 2,9 segundos: 41% do total.

As reservas já pode ser feitas no site da Tesla. Porém, quem comprar agora terá de exercitar a paciência. As primeiras entregas acontecem só no 2º semestre de 2020.

A Cybertruck causou sentimentos distintos ao ser apresentado. O desenho, claro, foi o motivo. As linhas são geométricas, retas e a picape lembra os jogos de videogame da década de 1980. O conjunto ótico é formado por uma faixa de LED (tanto na dianteira quanto na traseira) que vai de ponta a ponta.

O desenho está longe de ser o único fator disruptivo. A carroceria da Cybertruck é feita de uma liga de aço inox ultra-resistente. Tanto que a porta da picape foi marretada diversas vezes durante a apresentação mundial e permaneceu intacta. A Tesla diz que o material ainda é capaz de aguentar disparos de pistola calibre 9 mm.

Já as janelas, que também seriam à prova de impactos, foram danificadas por uma bola de de ferro jogada durante o lançamento do modelo. A situação deixou Musk, que estava no palco, em uma situação embaraçosa. O CEO da Tesla rapidamente colocou panos quentes e disse que a picape “ainda tinha espaço para melhoras até o começo da produção”.

Pode rebocar até seis toneladas e a caçamba de 2 metros tem capacidade de 2.800 litros – ou 1,5 tonelada. Com suspensão adaptativa, a distância do solo chega 40 cm e o modelo ainda traz 35º de ângulo de entrada e 28º de saída – maiores que os da Fiat Toro, por exemplo.

Dentro, o minimalismo de sempre. Uma central multimídia generosa com 17 polegadas que incorpora o Autopilot, sistema de direção autônomo da Tesla. A picape tem capacidade para levar até seis pessoas – há três assentos na frente. O volante, como a picape toda, é diferentão e futurista.

