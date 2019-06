Em negociação com o Racing, Montoya é ausência em treino com bola no Grêmio

*Valéria Possamai

Depois de deixar a atividade desta quarta-feira mais cedo, Montoya não foi a campo no trabalho desta manhã, em Viamão. O volante saiu com dores na coxa esquerda. Vale lembrar que, o jogador está em tratativas com o Racing e não permanecerá com o time para a sequência na temporada.

O grupo de atletas encontrou mais um dia de baixas temperaturas no início dos trabalhos. Em campo, o técnico Renato Portaluppi comandou a segunda atividade com bola. Além da ausência do argentino, outros três jogadores não participaram do treino.

A baixa que gera mais preocupação para o comandante gremista é Michel. O volante sentiu uma entorse no joelho esquerdo e será submetido a uma artroscopia. Ainda não há prazo de retorno. Mas a tendência é de que fique fora da decisões pelas quartas de final da Copa do Brasil e possivelmente, da Libertadores, além de algumas rodadas do Brasileirão.

Em processo final de recuperação, Paulo Miranda e Kannemann não participaram do coletivo em campo reduzido. Os zagueiros seguem realizando trabalhos específicos com a comissão médica.

A programação desta quinta-feira (27) prevê treinamentos em dois turnos. Após os trabalhos, os jogadores foram liberados para acompanhar o companheiro Everton, que estará com a Seleção Brasileira, na partida contra o Paraguai, nesta noite, na Arena.

