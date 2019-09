Em Nova York, lideranças indígenas criticam discurso de Bolsonaro na Assembleia da ONU

Representantes de povos indígenas do Brasil deram entrevistas em Nova York, nesta terça-feira (24), para se oporem ao discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Quatro representantes de nações originárias afirmaram que a Amazônia é um patrimônio da humanidade e Bolsonaro usa a ideia de integração dos povos indígenas ao resto da sociedade para não demarcar terras.

Estavam presentes Dinamam Tuxá, Sonia Guajajara, Cris Pankararu e Artemisa Xakriaba. As lideranças fazem parte da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Sobre Ysani Kalapalo, Sônia Guajajara afirmou que a indígena não tem legitimidade para representá-los. “Nós, povos indígenas no Brasil, somos diversos, são 305 povos. Não podemos exigir que todos tenham o mesmo pensamento. Ela pode ser alguém que representa o governo dela, não os indígenas”, afirmou. Sônia também classificou a carta dos agricultores indígenas citada por Bolsonaro como falsa. De acordo com a líder indígena, a lista é de representantes que participaram de uma audiência ocorrida em 2018 no Congresso.

