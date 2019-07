Em semana decisiva na Libertadores, Jean Pyerre avalia confronto contra Libertad: “O principal é não ter erros”

*Por Bárbara Assmann

Depois de um empate no Gre-Nal e do sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil, a cabeça da equipe do Grêmio foca agora no confronto desta quinta-feira (25), contra o Libertad, na Arena. O jogo é válido pelas oitavas de final da Libertadores e a importância de não errar e vencer a primeira partida foi o assunto da tarde. “O principal é não ter erros, não dar brechas”, avaliou o meia Jean Pyerre.

Os dois já se enfrentaram na fase de grupos – cada time com uma vitória. Jean relembra e garante a importância de já saber como a equipe paraguaia joga. “Sabemos a maneira deles jogar, foi importante já termos enfrentado.” Mesmo com o primeiro jogo sendo em casa, Jean Pyerre relembra que o confronto se decide em duas partidas: “É um jogo de 180 minutos, sabemos que nada se decide nos 90. Não podemos ser afobados.”

Depois do primeiro jogo, Grêmio e Libertad voltam a se enfrentar no dia 1° de agosto, no estádio Defensores del Chaco no Paraguai.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: