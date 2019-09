Empresa celebra premiações em apenas um ano de atividades no segmento vinícola gaúcho

A casa é aconchegante. Remonta aos anos de 1970 e foi totalmente reformada. No porão escavações permitiram a descoberta de largas colunas, paredes em pedra e também em tijolos, que deram ao ambiente um ar rústico, peculiar e ao mesmo tempo elegante. Extremamente agradável, o local abriga a Agência Bem Vino Viagens e Turismo, das sócias Andreia Milan (consultora) e Juciane Casagrande (enóloga). O local também recebe eventos, acolhendo ainda sonhos, desafios e muitas realizações.

Em apenas um ano de atividades, a empresa festeja seu bom momento. Além do segmento do enoturismo, as sócias criaram a Amitié, cuja tradução é amizade, uma marca de espumantes que contempla as linhas Brut, Moscatel, Brut Rosé, Cuvée Brut e Cuvée Brut Rosé. A Linha Couvée, por exemplo, já conquistou o Decanter Wordl Wine Awards e o Wine Challenge e como lembra Andréia “acertamos no portfólio”.

Nesta semana, as sócias fizeram o pré-lançamento ao mercado do Nature Tradicional, da Amitié, para um grupo de 50 convidados de todo o Brasil, aproveitando o Wine South America, que acontece em Bento Gonçalves.

O espumante ícone da Amitié foi degustado “sur lie”, ou seja, sem dégorgement, ainda com as leveduras e sem licor de expedição. “Nossa intenção foi proporcionar uma experiência única aos nossos convidados deste pré-lançamento”, aponta a enóloga Juciane Casagrande. O produto, com cem por cento de notas cítricas, pode ser encontrado nas principais casas de vinhos e delicatessen do País. A edição é limitada neste primeiro lote, chegando a mil garrafas, ao preço de 120 reais cada.

“Respiramos o mudo dos vinhos”, aponta Juciane, ao enfatizar que a marca nasceu com a proposta de permanecer duradoura, centrada em fortes estratégias de mercado e com identidade visual própria. “A Amitié traz em seu rótulo o símbolo do infinito. É um produto diferenciado que traduz a amizade”, como finaliza Andréia. A marca está presente em mais de 300 pontos de venda espalhadas pelo território nacional. (Clarisse Ledur)

