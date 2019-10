Empresa de cosméticos lança primeira linha completamente vegana, revolucionando o segmento

O Boticário acaba de anunciar o lançamento da sua primeira linha completamente vegana – Nativa SPA Quinoa – que traz o poder nutritivo da semente dourada para sua fórmula. A marca, que se tornou pioneira em utilizar o bioéster de Quinoa em produtos cosméticos, garante um óleo puro, com alto poder de nutrição, ajudando a combater os sinais de envelhecimento, além de deixar a pele mais firme e os cabelos mais fortes.

A nova família de Nativa SPA apresenta produtos repletos de tecnologia e inovação, que trazem resultados comprovados por especialistas. O destaque fica por conta de alguns itens diferenciados, como a Loção Firmadora 400ml e a Loção antioxidante FPS15 200ml, ambas hidratam e nutrem profundamente. Porém, além disso, a Loção Firmadora melhora visivelmente o aspecto da flacidez da pele e sua elasticidade em apenas 14 dias de uso contínuo. Já a Loção Antioxidante conta com a combinação da Quinoa com antioxidantes, ácido hialurônico e vitamina E, que combatem o envelhecimento da pele causado por radicais livres e, além disso, também protege contra os efeitos nocivos dos raios UV graças ao seu FPS 15.

“Nativa SPA Quinoa é indicada para todos os tipos de pele, mas foi criada especialmente para pessoas que gostariam de melhorar o aspecto da flacidez e do ressecamento. Também é altamente indicada para quem busca combater e proteger as regiões que demonstram mais visivelmente o envelhecimento do corpo, como o colo, pescoço e mãos”, conta Vanessa Machado, gerente de Cuidados Pessoais do Boticário.

Buscando atender a todos os públicos a linha é completa e conta também com Creme de Mãos Antissinais, que reduz rugas e linhas finas das mãos em 14 dias, uniformiza o tom da pele e protege dos raios UV, já que contém FPS 15; Creme Antissinais para Colo, Pescoço e Braços enriquecido com ácido hialurônico, vitamina E e antioxidantes; Óleo Firmador e Óleo de Quinoa e Amendôas, que previne o aparecimento de estrias; Sabonete em Barra e Body Splash.

Shampoo, Condicionador e Máscara Capilar compõem o kit para cabelos mais fortes, com melhor textura e aumento da espessura dos fios enfraquecidos pelo tempo, além da reposição de nutrientes e proteção contra danos causados pelos raios UV.

Mas as gotas de Quinoa já são um segredinho presente, e famoso, nas famílias de Nativa SPA. Só em 2018, O Boticário vendeu um item com o poder nutritivo da Quinoa a cada dois segundos e ao todo, a empresa já importou mais de 7 toneladas de semente dourada dos Altiplanos Andinos, no Peru, para extração e purificação do óleo que no mundo todo só é produzido pelo Boticário.

A inovação presente no processo de purificação da Quinoa dourada

Em 2015, em uma viagem ao Atacama, Miguel Krigsner, fundador do Boticário, notou a forte presença da Quinoa nos pratos típicos e logo teve o insight – se o alimento faz tão bem para o organismo, certamente deveríamos aproveitar os nutrientes para os cuidados com a pele. Ao voltar para o Brasil reuniu o time de Pesquisa e Desenvolvimento para entender como tornar o ingrediente ativo, já que o óleo da Quinoa dourada precisaria passar por um processo de purificação que ainda não tinha precedentes no Brasil. Sem a possibilidade de encontrar um fornecedor da matéria-prima ideal, O Boticário criou um equipamento exclusivo para realizar o procedimento em sua própria fábrica, em São José dos Pinhais/PR.

Fonte completa de proteínas, rica em vitaminas e antioxidantes, a semente é considerada uma superfood e graças à tecnologia criada pela marca, seus benefícios agora vão muito além de um alimento para o corpo, mas também são uma grande fonte de nutrição para pele e cabelos. Por exemplo, o ferro, zinco, magnésio, potássio, vitaminas e minerais como cálcio e ômega 3 e 6, são propriedades que aumentam a produção de colágeno e previnem o envelhecimento da derme, pontos importantes na rotina de cuidados pessoais e que trazem resultados comprovados com o uso contínuo. Inclusive, a composição do Bioéster da Quinoa é 24% ômega 9, 52% ômega 6, 6% ômega 3 e 100g de vitamina E. Tudo isso resulta em um produto 3 vezes mais antioxidante do que o óleo de “semente” de uva, comumente utilizado em cosméticos.

Primeiro ocorre a maceração das sementes para extrair o óleo de Quinoa e sintetizar seu Bioéster. Em seguida, vem o processo de destilação, no qual começa a purificação, momento em que são removidos todos os contaminantes voláteis, deixando o Bioéster ainda mais puro. A terceira parte é a decantação, processo que separa o Bioéster do restante das impurezas, que não evaporaram na destilação. E por fim, acontece o polimento, que garante o Bioéster 100% puro.

“Todo o processo da purificação de Quinoa é pautado na inovação. Hoje ele é feito de forma semiautomatizada com operador técnico dedicado a isso e um controle de qualidade rigoroso”, conta Rodrigo Makowiecky Stuart, pesquisador do Boticário e responsável pelo projeto.

Nativa Spa Loção Firmadora Desodorante Corporal 400 ml

R$ 57,90

– Pele mais firme e nutrida em 14 dias;

– 10x mais óleo puro de Quinoa;

– Microcápsulas de fragrância;

– Fórmula vegana e com 80% de ingredientes vegetais.

Nativa Spa Loção Antioxidante Corporal FPS15 Quinoa 200 ml

R$ 47,90

– Combate o envelhecimento e protege a pele dos radicais livres e raios UV com FPS 15;

– Contêm antioxidantes, ácido hialurônico e vitamina E;

– 10x mais óleo puro de Quinoa;

– Microcápsulas de fragrância;

– Embalagem feita com plástico vegetal.

Nativa Spa Creme Antissinais para Mãos FPS 15 Quinoa

R$ 37,90

– Reduz rugas e linhas finas das mãos em 14 dias;

– 10x mais óleo puro de Quinoa;

– Uniformiza o tom da pele e a protege dos raios UV com FPS 15.

Nativa Spa Creme Antissinais para Colo, Pescoço e Braços Quinoa 200g

R$ 67,90

– Reduz a flacidez, rugas e linhas finas enquanto hidrata e nutre profundamente;

– Aumenta a produção de colágeno e melhora visivelmente a textura e elasticidade da pele;

– Contêm antioxidantes, ácido hialurônico e vitamina E;

– 10x mais óleo puro de Quinoa;

– Fórmula vegana e com 44% de ingredientes vegetais.

Nativa Spa Óleo Firmador Desodorante Corporal Quinoa 200 ml

R$ 59,90

– Forma um filme nutritivo que garante uma pele mais firme e protegida do ressecamento;

– Toque aveludado;

– 10x mais óleo puro de Quinoa;

– Fórmula vegana e com 100% de óleo vegetal.

Nativa Spa Óleo Hidratante Desodorante Corporal Quinoa & Amêndoas 200 ml

R$ 59,90

– Forma um filme nutritivo que protege a pele do ressecamento e previne o aparecimento de estrias;

– Previne o aparecimento de estrias;

– Ação antioxidante, que defende a pele dos efeitos dos radicais livres;

– 10x mais óleo puro de Quinoa;

– Fórmula vegana e com 100% de óleo vegetal.

Nativa SPA Quinoa Sabonete em Barra Massageador

R$ 10,90

– Evita o ressecamento da pele;

– Forma uma espuma cremosa;

– Fórmula hidratante e nutritiva;

– 10x mais óleo puro de Quinoa;

– Fórmula vegana e 100% vegetal.

Body Splash Desodorante Colônia Nativa SPA Quinoa

R$ 59,90

– Ideal para todo o corpo;

– Prolonga o frescor pós banho;

– Perfumação ao longo de todo o dia;

– Fragrância da família olfativa Oriental Floral.

Shampoo Força e Nutrição 300ml – R$ 39,90

Condicionador Força e Nutrição 300ml – R$ 43,90

– Com óleo puro e proteína de Quinoa;

– Cabelos mais fortes e protegidos;

– Produtos veganos;

– Fórmulas vegetalizadas;

– Shampoo com fórmula 76% vegetal;

– Condicionador com fórmula 65% vegetal;

– Máscara com fórmula 77% vegetal.