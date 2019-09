Empresa no segmento de massas conquista público e busca novos mercados

Espaguete extrudado na frente do cliente e polenta mole produzida na hora. Com atrações como essas, a Massaria Di Paolo conquistou o público durante sua primeira operação na Fenavinho, em Bento Gonçalves. Nada menos que 5,6 mil refeições foram servidas com os produtos assinados pela Di Paolo Alimentos, como sopa de capeletti, massas (nhoque, ravióli, minitortéi e espaguete) e os molhos pomodoro, ossobuco, quatro queijos, tomate seco, noccioli e pesto, permitindo ao cliente fazer a combinação que deseja.

Depois da aprovação pública, a marca participa da Wine South America – Feira Internacional do Vinho, que ocorre entre os dias 25 e 27 de setembro, no Fundaparque Parque de Eventos, em Bento Gonçalves, e que reunirá 300 marcas nacionais e internacionais. Além de grandes eventos, também estão no horizonte da marca praças de alimentação em shoppings e lojas com alta circulação de pessoas.

“A Massaria traz um novo conceito, o de uma alimentação fácil, que pode ser consumida por adultos e crianças, em espaços onde circulam muitas pessoas, como eventos, shoppings, aeroportos, porém mantendo a essência que faz o Di Paolo – uma comida que privilegia o saudável, o feito à mão”, afirma Paulo Geremia, diretor-presidente da Di Paolo Franchising.

Os alimentos são servidos em cumbucas recicláveis, com talheres biodegradáveis. Durante a Wine South America, as porções custarão R$ 24,00. A porção per bambini será de R$ 16,00.

Massas

As massas Di Paolo são elaboradas com farinha de trigo produzida pela Orquídea, uma das empresas com maior capacidade de moagem de trigo do Sul do país, alcançando a produção mensal de 36 mil toneladas. O spaghetti Di Paolo, que será extrudado na hora, na Massaria, é elaborado com farinha de trigo de grano duro, com trigo importado.

Preferido dos massaiolos especialmente para massas longas, o chamado triticum durum produz uma semolina de alta qualidade, com mais proteína do que o trigo tradicional, gerando uma massa mais firme. Essa propriedade favorece a secagem e o ponto de cozimento al dente, como manda a tradição italiana, além de oferecer uma massa com mais sabor, de melhor digestão e, também, com menor índice glicêmico. Por sua constituição, é o ideal para a produção de massas frescas.

Deixe seu comentário: