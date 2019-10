Empresários do segmento da alimentação lançam empreendimento na Capital. Aposta fica para a localização, qualidade e diferenciais competitivos

O empresário gramadense Valdemir Ecker e o baiano, radicado no Sul há 36 anos, Teiji Shinotsuka inauguraram recentemente uma unidade do italiano O’Pasta Trattoria, na expansão da praça de alimentação do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre.

No amplo espaço de 200m², serão servidos pães italianos, pizzas, bruschettas, petiscos, pastas, molhos especiais, como o famoso “À Capu Du Mont”, saladas e risotos. Tudo com a tradicional excelência gastronômica encontrada em um dos principais destinos turísticos do Brasil, Gramado.

A aposta começa na localização privilegiada do O´Pasta, junto à Praça de Alimentação do BarraShoppingSul. A decoração contempla a distribuição de mesas bem distribuídas, com detalhes em paisagismo, comportando cerca de 80 pessoas, com portas abertas das 11h30min às 22h. Segundo Valdemir, a casa foca na qualidade do cardápio e do atendimento, além do conforto das instalações, a fim de cativar o público adepto a uma boa mesa.

Mesmo diante do momento econômico que o País vivencia, Teiji está otimista com o empreendimento, que representa cerca de um milhão de reais e diz que o cenário poderia estar mais positivo para todos, mesmo assim, a estimativa é cativar o público pelos diferenciais que a casa oferece.

Entre as receitas mais pedidas do restaurante italiano está o “Penne a Scalopini a Quatro Formaggio”.

