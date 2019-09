Empresas apoiadas pelo Sebrae RS estarão no Open Food Innovation Summit

Dez empresas apoiadas pelo Sebrae RS estão no Open Food Innovation Summit promovendo a degustação de produtos e mostrando suas propostas de produtos inovadores. “A participação das empresas do projeto é muito importante, tanto no ciclo de palestras quanto na EXPO, pois mostra o quanto estamos integrados com inovação e o quanto nossos produtos são referência no Estado”, afirma a gestora de projetos do Sebrae RS Francine Oliveira Danigno.

O Open Food é considerado um dos maiores eventos sobre o futuro da alimentação, apresentando uma visão dos temas mais importantes desse mercado. Serão abordados assuntos como: Agricultura 4.0, Food Hacking, Foodbiz, Instafood, Inovation RS e Future Chefs. Entre os palestrantes convidados estão Manu Buffara, proprietária do Restaurante Manu localizado em Curitiba; Fabio Luis Rezler, empresário e idealizador do Bionicook; Vitor Magnani, fundador do Instituto Startups e presidente da Associação Brasileira Online to Offline, que reúne mais de 60 startups e scaleups como 99, iFood, Cabify e Mercado Pago, e Thomas Oberlin, cofundador da Fazenda Urbana.

O evento é voltado a empresários que fazem parte da cadeia de alimentos e bebidas, incluindo bares, restaurantes, donos de mercados de bairros e produtores rurais. Quem estiver interessado em inovação em alimentos e no futuro da alimentação não deve perder esta oportunidade. O Sebrae RS também apoiou 130 empresários do segmento que virão em missões empresariais e que participarão com ingressos com valores diferenciados. No momento, as inscrições são somente pelo site https://anlab.com.br/hub/open-food-innovation-summit, e o custo é de R$ 299,00.

Programação das palestras:

8h – Recepção / Coffee:

9h15 – Agricultura 4.0: Frederico Brito (Elysios), Thomas Oberlin (Might greens), Eduardo Goerl (ARPAC)

10h25 – The future of chefs: Manu Buffara (Manu), Nati Tussi (Roister), Paulo Ardenghi

11h45 – Inova Expo

14h – Instafood: Victória Cirio (Tastemade), Ana Winiemko e Luisa Ramirez (FOME), Diego Fabris (Share Eat), Laura Bier (Blend)

14h50 – Foodbiz: Tobias Chanan (Urban Farmcy), Victor Magnani (Loggi), Natielly e Rafaela (400g), Renata Ramos (itt Nutrifor / Unisinos)

16h – Innovation RS: Samuel Zang (Edelbrau), Fabio Rezler (Bionicook), Emanuel Costa (Olivas do Sul), Cristina Leonhardt (Tacta Food School)

17h – Food Hacking: Marcos Leta (Fazenda futuro), Giuliana Vespa (X NotCo), Ana Carolina Bajarunas (Foodtech Movement)

18h – Encerramento