Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2020

Na Estação Moda RS, 350 negócios fechados, 948 contatos com compradores e 33 representantes contratados. Foto: Ascom Sedetur

As 23 empresas gaúchas que participaram do estande coletivo Estação Moda Rio Grande do Sul, na Couromoda, voltaram de São Paulo com R$ 2.842.536 em negócios fechados. E as projeções de vendas para os próximos 12 meses, a partir dos negócios iniciados na feira, chegam a R$ 16,1 milhões.

Em sua 47ª edição, a Couromoda é considerada pelo setor a largada das negociações entre fabricantes e lojistas em 2020. Só na Estação Moda RS, foram fechados 350 negócios, realizados 948 contatos com compradores, 33 representantes contratados e 47.353 produtos comercializados. Além disso, todos os expositores da Estação Moda RS têm interesse em seguir expondo nas próximas feiras do setor durante o ano.

O estande coletivo é financiado pelo Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais, da Sedetur (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo), que destinou R$ 200 mil para subsidiar os expositores. A iniciativa é uma parceira do governo do Estado com Sebrae RS, ACINH (Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha) e Movimento em Prol do Vale.

Conforme a gestora de projetos do Sebrae RS, Aliana Maciel, os números ficaram dentro do esperado, levando em conta o mercado e a economia. “Temos muitos motivos para comemorar, pois começamos o ano muito bem e temos tudo para fazer um 2020 muito bom”, afirmou.

Empresas participantes

Marcas das empresas integrantes dos projetos do Sebrae RS que participaram da Couromoda:

• A3 Espadrilles (Novo Hamburgo)

• Ana Boss (Novo Hamburgo)

• Angels Feet (Novo Hamburgo)

• Bennesh (Estância Velha)

• Brunelly Bolsas (Novo Hamburgo)

• Catri (Novo Hamburgo)

• Conceito Bartzen (Sapiranga)

• D’Amare (Sapiranga)

• Duratti/Citadina (Anta Gorda)

• Dutti (Sapiranga)

• Fillon (Novo Hamburgo)

• Geranya (Igrejinha)

• Hastato (Campo Bom)

• Ícone (Bento Gonçalves)

• Menta e Hortelã (Novo Hamburgo)

• Mr. Silver (Sapiranga)

• Pelli Brasil (Taquara)

• Rosella Boutique (Igrejinha)

• Sandora Bolsas e Acessórios (Novo Hamburgo)

• Santas e Saltos (Sapiranga)

• Villa Rosa (Novo Hamburgo).

• W Designer (Três Coroas)

• Zadora (Sapiranga)

