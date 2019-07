Encerrado caso Neymar: polícia decide não indiciar o jogador por estupro e agressão

A delegada Juliana Lopes Bussacos, titular da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, concluiu na tarde desta segunda-feira (29) o inquérito que apurava as acusações de estupro e agressão feitas pela modelo Najila de Souza contra Neymar. A polícia decidiu não indiciar o jogador de futebol pelos supostos crimes.

As promotoras do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica (Gevid) podem oferecer denúncia (acusação formal à Justiça), pedir o arquivamento do inquérito ou novas diligências. O Ministério Público tem 15 dias para se manifestar.

No começo do mês, a Justiça acolheu pedido da delegada e autorizou a prorrogação do inquérito por até 30 dias para que diligências complementares pudessem ser feitas.

A delegada solicitou o acesso às imagens das câmeras de segurança do hotel em Paris, na França, onde supostamente teria ocorrido os crimes, e o prontuário médico do ginecologista particular de Najila.

O Ministério Público pediu as cópias do inquéritos de extorsão, do que apura o suposto furto no apartamento de Najila e sobre divulgação de imagens íntimas da mulher, em apuração no Rio de Janeiro

As cópias dos inquéritos chegaram e foram anexadas à investigação de estupro. Já as imagens e o prontuário médico não chegaram, porém, a delegada decidiu encerrar a investigação mesmo assim.

Cronologia do caso:

Início de maio

Najila mantém contato via rede social com Neymar e ambos passam a se corresponder. Eles acertam a ida de Najila a Paris, com passagem paga pelo jogador.

15 de maio

Neymar e Najila se encontram num hotel em Paris, onde ela estava hospedada; Neste dia, segundo a modelo, ela foi vítima de agressão e de estupro.

16 de maio

Os dois voltam a se falar por um aplicativo de mensagens. Ela diz que quer ver o jogador de novo. Neymar diz: “Claro que eu quero transar com você de novo”.

O jogador vai de novo ao hotel em que Najila está. Um vídeo mostra a modelo agredindo o jogador a tapas no quarto. O vídeo é interrompido sem mostrar o desfecho da cena;

Neymar deixa o hotel. Mais tarde, os dois trocam mensagens por uma rede social: a modelo envia uma foto com marcas no corpo dela. Neymar responde dizendo que ela havia sido culpada pelas marcas. “Tá doido?”, questionou a modelo, afirmando que pediu para o jogador e que Neymar chegou a pedir desculpas a ela.

21 de maio

Já de volta ao Brasil, Najila se submete a um exame com o médico Luiz Eduardo Rossi Campedelli. O laudo aponta hematomas, arranhões nos glúteos, transtorno ansioso e depressivo e traumatismos superficiais não especificados.

31 de maio

A modelo registra ocorrência de estupro em uma delegacia de São Paulo.

1º de junho

O caso vem a público. O pai do jogador diz que o atleta é vítima de uma tentativa de extorsão; o advogado que representava Najila na ocasião nega.

2 de junho

Neymar grava um vídeo em que diz que a relação dos dois foi consentida. “Foi uma relação entre homem e mulher, dentro de quatro paredes, algo que acontece com todo casal (…) Agora fui pego de surpresa por causa disso.”

3 de junho

Escritório de advocacia contratado pela mulher que acusa o jogador Neymar de estupro rescindiu o contrato com a cliente alegando que ela havia relatado para os advogados que havia sofrido uma agressão, mas não mencionou estupro.

5 de junho

Em entrevista, a modelo disse que se recusou a manter relação sexual com o jogador porque não havia preservativo; segundo ela, ele a virou e bateu violentamente nas nádegas dela.

6 de junho

Neymar depõe em uma delegacia do Rio. Na saída, agradece pelo apoio. “Me senti muito amado.”

7 de junho

Najila presta depoimento em delegacia de SP sobre acusação contra Neymar e diz que vídeo com Neymar estava em tablet que foi furtado.

10 de junho

Segundo advogado de Najila abandona o caso.

12 de junho

Estivens Alves, ex-marido de Najila Trindade Mendes de Souza, presta depoimento na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Segundo o advogado dele, Estivens vai falar sobre a visita que fez ao apartamento de Najila para retirar o tablet e o notebook do filho do casal.

13 de junho

Neymar depõe em delegacia de São Paulo.

18 de junho

Najila depõe novamente sobre caso Neymar após Justiça determinar que ela entregasse o celular, porém, advogado da modelo diz que celular de Najila sumiu depois que ela deu o 1º depoimento sobre caso Neymar.

19 de junho

Najila entrega novo celular para a polícia após sumiço do aparelho que usou para falar com Neymar, diz advogado.

28 de junho

Amiga da modelo, Yasmin Abdalla presta depoimento para esclarecer como se deu o sumiço do celular de Najila que teria sido usado para gravar o segundo encontro com Neymar em Paris.

1º de julho

Polícia pede mais prazo para investigar caso em que Neymar é acusado de estupro.

11 de julho

MP concorda com pedido da polícia por mais prazo para investigar caso em que Neymar é acusado de estupro.

12 de julho

Justiça dá mais prazo para a polícia concluir inquérito do caso em que Neymar é acusado de estupro.

Deixe seu comentário: