Enem 2019 tem a menor taxa de abstenção da história do exame

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que o segundo dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2019, realizado no domingo (10), confirmou esta edição do exame como a de menor abstenção de todos os tempos. Segundo ele, 27,19% dos candidatos não compareceram aos locais de provas em todo o País.

Com pouco mais de 5 milhões de inscritos, o Enem 2019 teve também o menor número de inscrições desde 2010. No primeiro dia de aplicação do exame, em 3 de novembro, o ministro já havia comemorado a menor abstenção da história. Naquele dia, 23,1% dos candidatos inscritos não estiveram presentes nas provas.

Nos dois domingos do exame, 3.709.809 candidatos estiveram presentes, ou seja 72,81% do total. Os ausentes totalizaram 1.385.579. “Esse foi, acho que dá para afirmar agora, o melhor Enem de todos os tempos, tanto em execução, operação, logística e também quanto à formulação, porque a gente até agora não está vendo uma crítica técnica, embasada, quanto às provas”, disse Weintraub.

Ele afirmou ainda que “o que existirá nos próximos anos é um Enem técnico, e não ideológico. Não vai precisar ficar mais buscando, nos manuais de esquerda, ou de direita, ideologias. O objetivo é que, para todos os brasileiros, seja uma seleção justa”.