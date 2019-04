EPTC informa trânsito e transporte para Internacional x River Plate

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou um esquema especial de trânsito e transporte para Inter x River Plate, nesta quarta-feira (3), no Estádio Beira-Rio. O jogo, que acontece às 19h15, é válido pela Copa Libertadores da América. A previsão é de aproximadamente 45 mil torcedores, com abertura dos portões às 17h15.

A partir das 17h, dez ônibus Especial Futebol sairão do Largo Glênio Peres (ao lado do Mercado Público) até o estádio. Além da frota, mais de 20 linhas regulares atendem a região pelo corredor da Av. Padre Cacique. Os serviços de lotação e de táxi também serão reforçados. A travessia da Av. Padre Cacique, para quem trafegar pela rua Otávio Dutra em direção ao estádio, poderá ficar bloqueada em razão de uma maior proteção dos pedestres e pelo intenso fluxo de veículos na área, de acordo com monitoramento dos agentes no local.

Os torcedores do Internacional também poderão ir ao jogo usando o Catamarã. A embarcação turística, chamada BarCo, sairá do Cais do Gasômetro para passeio às 17h30 e leva em torno de 30 minutos para chegar ao local do jogo. O caminho inverso também estará disponível logo após o jogo, retornando ao ponto inicial.

Depois do confronto, a Av. Edvaldo Pereira Paiva terá fluxo único em direção ao Centro Histórico. Para quem desejar ir a Zona Sul, basta acessar pela Rua Fernandão. Aos que quiserem fugir das imediações do estádio, as opções são a 3ª Perimetral ou o eixo da Ipiranga, Azenha, Carlos Barbosa e Oscar Pereira. Lotações também estarão estacionados na rua Fernandão (antiga Rua A) em direção a zona.

