Equilíbrio: Icatu Seguros alia proteção e reserva financeira em seguro inédito no Brasil

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Foto: Marcos Santos/USP Imagens

A Icatu Seguros lança um seguro de vida inédito que traz uma nova perspectiva aos seguros de vida com acumulação e flexibilidade. O primeiro produto no Brasil inspirado no Universal Life, que representa 44% do mercado de seguros americano. (Fonte: LIMRA, 2018). O Equilíbrio chega ao mercado reunindo prêmio nivelado, contribuição flexível e reserva financeira com rentabilidade garantida em um só produto.

A seguradora, que é líder entre as independentes em Vida, Previdência e Capitalização, desenhou um produto com ampla flexibilidade para o cliente, seja na hora de escolher a vigência do seguro e na forma de contribuição: é possível pagar mensalmente, realizar aportes e trazer recursos de outros planos via portabilidade, essas contribuições compõem a reserva do cliente. Uma parte da reserva é utilizada para cobrir a proteção por morte, portanto o cliente pode ficar sem contribuir por um tempo, sem perder a proteção.

No Equilíbrio, os resgates podem ser parciais ou totais. Os resgates parciais são liberados à vista e não impactam no valor da indenização. Em caso de morte do segurado, além do capital segurado contratado, os beneficiários ainda recebem as reservas acumuladas.

Outro diferencial é que o valor das contribuições não aumenta com a idade, apenas é atualizado de acordo com a inflação. O produto possui o valor de proteção adequado para cada cliente e não possui limite máximo para definir o capital segurado a ser contratado.

“O Equilíbrio é um produto inovador, que já estudamos há algum tempo para lançar no Brasil. Enxergamos um excelente potencial de mercado, pensando em um público que tem necessidades exclusivas”, afirma Luciana Bastos, diretora de produtos de Vida da Icatu. Vale lembrar que, segundo dados de mercado, apenas 19% dos brasileiros afirmam ter algum tipo de seguro de vida, enquanto a média global é de 32%, o que mostra o grande potencial que ainda pode ser conquistado nesse setor.

Este produto foi feito para clientes que gostam de ter flexibilidade na forma de pagamento e querem um produto completo e transparente. Por este motivo sua venda será totalmente consultiva e feita por profissionais especializados. “A atuação do corretor na venda desse tipo de produto é fundamental. Ele precisa realmente ser um especialista”, explica Luciana.

O processo de contratação do produto é 100% digital com realização de tele entrevista com profissionais qualificados para aceitação do seguro.

“O Equilíbrio é um lançamento que chega para revolucionar o setor, seja para o corretor que vai explorar um novo mundo de possibilidades de negócio, seja para o cliente que tem um alto nível de exigência e, muitas vezes, não encontra um produto que esteja alinhado com todas as suas necessidades de proteção e formação de reserva”, completa.

