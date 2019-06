Escola Técnica de Porto Alegre oferece cursos de capacitação profissional gratuitamente

Os cursos da Escola Técnica Estadual Irmão Pedro estarão com inscrições abertas até o dia 28 de junho. As vagas são para Secretariado, Contabilidade e Publicidade. A oferta é gratuita e destinada aos portadores do certificado de conclusão do ensino médio. A candidatura pode ser realizada pelo site da Secretaria de Educação do RS.

As aulas acontecem durante a manhã ou noite com a duração de dois semestres. No total, são 1.000 horas de capacitação profissional.

A Escola

Fundada em 1962, a Escola Técnica Estadual Irmão Pedro (Rua Félix da Cunha 515, bairro Floresta) está situada em Porto Alegre e conta com quase seis décadas de dedicação ao ensino profissional. No local, há laboratórios de ensino-aprendizagem, biblioteca climatiza, banco de livros e setores como de orientação e supervisão educacional.

