Espaço de trabalho inspirado na natureza será inaugurado em Porto Alegre nos próximos dias

Reduzir o estresse, estimular a inovação e aumentar a produtividade profissional através da conexão com a natureza. Esta é a proposta central do novo workspace que chega a Porto Alegre. Com inspiração no design biofílico, a Casa da Confraria Garden oferece uma estrutura composta de salas para locar na modalidade mensal e espaços destinado a eventos, no bairro Moinhos de Ventos. A inauguração oficial acontece no dia 23 de setembro de 2019, segunda-feira. “Decidimos inaugurar num dia especial, o início da primavera. O espaço traz em seu DNA o design biofílico, oportunizando uma sensação de bem-estar e aguçando a criatividade. Estamos apresentando à capital, um projeto inovador que vem ao encontro das necessidades do mercado”, adianta Iva Cardinal, idealizadora do projeto. A empreendedora também é idealizadora da Confraria do Batom, que promove o empoderamento feminino. E da Casa da Confraria, um outro espaço de trabalho e eventos.

A Casa da Confraria Garden está localizada na rua Jardim Cristofel, número 209. Para esta proposta, diversos profissionais agregaram suas contribuições e projetos. Como o arquiteto paisagista Guilherme Takeda, a paisagista Carmen Dornelles, os arquitetos Claudio Gioda, Joana Goulart, Thiago Pimenta e Andrey Rodrigues, Isa Goidanish, a arquiteta e designer Renata Rizzo, as designers de interiores Juliana Fontana e Luciane Magnus, além dos artistas plásticos Mariana Prestes, Paula Stein e Lucas Anão Vernieri.

Serviço/ A Casa da Confraria Garden em Porto Alegre – Evento de inauguração 23 de setembro, segunda-feira. Das 18h às 21h

Workspace – Espaço com inspiração do Design Biofílico. Há salas para locação, sem burocracia e espaços para diferentes tipos de eventos.

Endereço: Rua Jardim Cristofel, nº 209, Porto Alegre / Contato: (51) 98122-0102 ou (51) 3103-3067

garden@casadaconfraria.com.br

