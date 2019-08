Espaço Juntos para Competir receberá produtores rurais no Pavilhão Internacional da Expointer

O espaço Juntos para Competir, no Pavilhão Internacional da Expointer, contará com várias atrações dentro do conceito do Campo à Mesa, focadas nas cadeias produtivas da Carne Bovina, Leite e Derivados e Vitivinicultura. O estande é uma iniciativa da Farsul, do Senar e do Sebrae RS, através do programa Juntos para Competir, em parceria com FIERGS/Senai e Fecomércio/Senac. A Expointer ocorre de 24 de agosto a 1º de setembro, em Esteio.

Além dos visitantes da feira, o espaço Juntos para Competir será invadido por produtores rurais vindos de diversas partes do Estado e que irão compor as missões organizadas pelas entidades. Até o momento, estão programadas 15 missões de produtores e técnicos agropecuários ligados ao segmento de leite, horticultura, integração lavoura-pecuária, ovinos e bovinocultura de corte.

Além destes grupos, o estande irá receber uma missão com as principais lideranças do setor agropecuário do Estado de Goiás. Serão produtores, representantes do Sebrae GO e do Sistema FAEG SENAR GO. Eles visitarão a Expointer nos dias 29 e 30 de agosto. A expectativa é de que o espaço Juntos para Competir recebe, aproximadamente, 740 produtores rurais oriundos de diferentes missões técnicas entre os dias 28, 29 e 30.

