Espaço na Mostra Elite Design homenageia o técnico Tite

Mônica e a irmã Débora Smaniotto respiram otimismo na Mostra Elite Design. Arquiteta, formada há 30 anos, Mônica participa pela primeira vez de uma mostra do gênero, que para ela constituiu um verdadeiro desafio. Ela criou um lounge para homenagear um homem de renome no cenário nacional e internacional, o técnico da Seleção Brasileira. Segundo ela, o espaço revela diferenciais que apontam preferências, estilo e um pouco do perfil de Tite, como por exemplo sua religiosidade. No lounge, de 48 metros quadrados, não faltaram a imagem de Nossa Senhora, que o técnico idolatra, fotografias da época de sua adolescência, da família, livros, coleção de camisetas e outros objetos. “O espaço tem a cara dele, por isso utilizei as cores cinza e o verde da bandeira, cores da brasilidade”. Mônica aguarda por Tite, que deverá visitar o espaço, dependendo de sua agenda no exterior. A esposa e os dois filhos já confirmaram presença a fim de desfrutar da ambientação que distingue a carreira e a vida do técnico.

