Espanha: líder de esquerda é confirmado vice-presidente do governo

O líder do partido de esquerda Podemos, Pablo Iglesias, foi confirmado oficialmente, nesta quinta-feira (9), como um dos quatro vice-presidentes do futuro governo da Espanha de Pedro Sánchez. Iglesias terá “uma vice-presidência de Direitos Sociais”, disse o gabinete do socialista Sánchez, que deve anunciar a composição completa de seu governo na próxima semana.