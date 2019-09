Esquema que vendia remédios abortivos pelos Correios é descoberto em Lajeado

Um esquema que enviava remédios abortivos para todo o Brasil foi descoberto pela Polícia Civil em Lajeado, no Vale do Taquari. Em ação realizada nesta quinta-feira (19), os policiais prenderam uma mulher e apreenderam 320 comprimidos do medicamento.

A investigação foi realizada durante 30 dias pela delegada Caroline Jacobs, da 2ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico (2ªDIN) do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc). Ela contou com o apoio dos Correios e da Polícia Civil do Paraná. O delegado Vladimir Urach, diretor do Denarc, diz que já foi comprovado que esse remédio foi enviado para o Estado paranaense. “O Denarc, com apoio da empresa, passou a realizar desde o início do ano um monitoramento de cargas remetidas pelos Correios aqui no Estado”, disse Urach.