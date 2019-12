Verão Estação Verão Sesc 2020: 17 pontos do RS recebem atividades gratuitas a partir deste final de semana

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Projeto acontece no Litoral Norte e Sul, além de Porto Alegre e cidades do interior e região metropolitana Foto: BBC Fotografias Foto: BBC Fotografias

O Estação Verão Sesc 2020 já começa a movimentar a época mais quente do ano a partir do próximo final de semana. De 28 de dezembro a 25 de fevereiro, o projeto vai levar diversas atividades gratuitas de bem-estar a 17 pontos do RS, entre litoral norte, sul e cidades, que receberão o projeto. Além das já tradicionais praias de Atlântida, Atlântida Sul, Cassino, Capão da Canoa, Cidreira, Imbé, Laranjal, São Lourenço do Sul, Torres e Tramandaí, o projeto chega às praias de Arambaré, Hermenegildo (Santa Vitória do Palmar) e, Itapuã (Viamão). Em 2020, o Estação Verão Sesc também acontece em Porto Alegre, Camaquã, Santa Rosa e Uruguaiana. A abertura oficial do Estação Verão Sesc acontece neste sábado, dia 28 de dezembro, em Tramandaí. O evento, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, será realizado na Casa da Praia Sesc, a partir das 10h.

Nas praias do Litoral Norte e Sul, as Casas de Estação Verão Sesc funcionarão de terça a domingo. Em Itapuã e Hermenegildo, o funcionamento será de sexta a domingo. Já em Porto Alegre, Camaquã, Arambaré, Santa Rosa e Uruguaiana, as atividades acontecem aos sábados e domingos. Entre as ações sistemáticas que acontecem nas Casas estão: empréstimo de materiais esportivos e recreativos, gincanas de integração, slackline, aulões de ginástica e dança, quadras esportivas, quick massagem e leitura local. Nas Casas de praia também acontecem os banhos de mar nas cadeiras anfíbias, voltadas para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.

Além das ações diárias, o Estação Verão Sesc conta com um calendário de eventos especiais que circulam pelo Estado. Entre os já tradicionais estão a Escola do Chimarrão, Festival de Escultura de Areia, Passeio sobre Rodas, CãoMinhada e exames gratuitos do Passaporte da Saúde. Neste ano, entre as novidades que são destaque estão as Caminhadas e Yoga – Mude 1 Hábito, com a Unimed – patrocinadora do evento, Oficinas de Culinária e bate-papo com nutricionistas, Espaço Virtual com simulador de Asa Delta e Surf, Circulação da Unidade Sesc de Lazer e Skate Anima, que possibilita a prática de skate por pessoas com deficiência motora.

O Estação Verão Sesc também realiza atividades culturais como shows de música. O grande destaque será a circulação da RecreArte com Os Fagundes. O projeto une as ações de recreação e cultura da RecreArte, que acontecerão de quarta a domingo, com a música tradicionalista d’Os Fagundes, com apresentações aos sábados e domingos. As primeiras apresentações acontecem no dia 04/01, às 19h, em Tramandaí; e no dia 05/01, às 17h, em Capão da Canoa.

Outro grande destaque é o Dia da Inclusão Sesc, que está programado para o dia 18/01, em Capão da Canoa. O evento reunirá diversas ações que promovem a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida às atividades do Estação Verão Sesc como as cadeiras anfíbias, andadores de pvc do Tampinha Legal, bate-papo sobre acessibilidade, entre outras ações.

O Estação Verão Sesc 2020 é realizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, com patrocínio da Unimed e parceria d’Os Fagundes e Prefeituras Municipais. Confira abaixo a programação dos eventos. Outras informações em breve serão divulgadas no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Estação Verão Sesc 2020 – Eventos/Programação sujeita a alterações

28/12: abertura oficial do Estação Verão Sesc 2020, em Tramandaí

01 a 03/01: RecreArte, em Tramandaí

04/01: RecreArte com Os Fagundes, em Tramandaí

Escola do Chimarrão, Caminhada e Yoga Unimed, em Capão da Canoa

05/01: RecreArte com Os Fagundes, Escola do Chimarrão e Caminhada Unimed, em Capão da Canoa

07/01: Oficina de Culinária, em Capão da Canoa

08 a 10/01: RecreArte, em Cidreira

Oficina de Culinária e Espaço Virtual, em Capão da Canoa

11/01: RecreArte com Os Fagundes, em Cidreira

Caminhada e Yoga Unimed, em Tramandaí

Oficina Culinária e Espaço Virtual, em Capão da Canoa

Escola do Chimarrão, em Atlântida

12/01: RecreArte com Os Fagundes, em Balneário Pinhal

Escola do Chimarrão, em Atlântida Sul

Caminhada Unimed, em Tramandaí

Oficina Culinária e Espaço Virtual, em Capão da Canoa

Corrida Eco Running, em Torres

14/01:Oficina de Culinária, em Tramandaí

15 a 17/01: RecreArte, em Torres

Oficina de Culinária, em Tramandaí

Espaço Virtual, em Atlântida

18/01: Dia da Inclusão – Estação Verão Sesc, em Capão da Canoa

Oficina de Culinária, em Tramandaí

RecreArte, Caminhada e Yoga da Unimed, em Torres

Escola do Chimarrão, em Cidreira

Espaço Virtual, em Atlântida

19/01: Oficina de Culinária, em Tramandaí

RecreArte com Os Fagundes e Caminhada Unimed, em Torres

Escola do Chimarrão, em Imbé

Espaço Virtual, em Atlântida

22 a 24/01: RecreArte, no Cassino

25/01: RecreArte com Os Fagundes, no Cassino

Escola do Chimarrão, em Tramandaí

Caminhada Unimed, em Porto Alegre

Espaço Virtual, em Torres

26/01: Espaço Virtual, em Atlântida

RecreArte com Os Fagundes, no Laranjal

Escola do Chimarrão, em Tramandaí

Caminhada Unimed, em Porto Alegre

Espaço Virtual, em Torres

29 a 31/01: Espaço Virtual, em Tramandaí

01/02: Escola do Chimarrão, em Torres

RecreArte com Os Fagundes, em Porto Alegre

Espaço Virtual, em Tramandaí

02/01: Escola do Chimarrão, em Torres

RecreArte com Os Fagundes, em Viamão

Espaço Virtual, em Tramandaí

05 e 06/02: RecreArte, em Capão da Canoa

07/02: RecreArte com Os Fagundes, em Capão da Canoa

08/02: Passaporte da Saúde, em Tramandaí

RecreArte com Os Fagundes, em Torres

Caminhada Unimed e Circuito Sesc de Corridas, em Atlântida Sul

09/02: RecreArte com Os Fagundes e Passaporte da Saúde, em Tramandaí

12 a 14/02: RecreArte, em São Lourenço

15/02: RecreArte com Os Fagundes, em São Lourenço

Caminhada Unimed, em Cidreira

Passaporte da Saúde, em Capão da Canoa

16/02: RecreArte com Os Fagundes e Passaporte da Saúde, em Capão da Canoa

Caminhada Unimed, em Cidreira

