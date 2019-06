O boletim meteorológico emitido pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura nesta sexta-feira (21/6) destaca que o inverno começou (às 12h54) com uma massa de ar polar dominando o tempo no Estado. No sábado e no domingo, o tempo segue firme em todo o Estado, com frio pela manhã e o sol predominando no fim de semana.

