Uma estátua do ex-presidente da Argentina Néstor Kirchner foi retirada da sede da Unasul (União das Nações Sul-Americanas), no Equador, na quinta (26). A remoção foi aprovada pela Assembleia Nacional do Equador. A peça foi transferida para um depósito. A viúva de Néstor, Cristina Kirchner, era a presidente em 2014, quando o governo argentino doou a peça, avaliada em US$ 114 mil.