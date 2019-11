Rio Grande do Sul Estudantes do Rio Grande do Sul conquistam 40 medalhas nos Jogos Escolares 2019

29 de novembro de 2019

Secretário Derly com as equipes feminina e masculina de vôlei de praia que conquistaram medalhas de ouro em Blumenau.

Foram dias de muita alegria, emoção e competição para os 272 alunos de escolas particulares e públicas que integraram a delegação gaúcha apoiada pela SEL (Secretaria do Esporte e Lazer) nos JEJ (Jogos Escolares da Juventude), realizados em Blumenau (SC). Os atletas do Rio Grande do Sul conquistaram 40 medalhas – 10 de ouros, 6 de pratas e 24 de bronzes na competição.

Quem acompanhou o último dia da competição, nesta sexta-feira (29), como o secretário do Esporte e Lazer, João Derly, assistiu disputas emocionantes na conquista de medalhas. As duplas feminina e masculina do vôlei de praia com os atletas Lucas Machado e Nicolas Capretti Schosler e Eduarda Dias Machado e Isadora Ventura conquistaram o primeiro lugar no pódio. Os quatro alunos são de São Leopoldo, Colégio Sinodal.

Também teve conquista da medalha de prata pela natação, com a atleta Rafaela Vicentini e três medalhas de bronze do tênis de mesa, com os atletas Murilo Rottmann Bandeira (faixa dos 15 aos 17 anos), Thaís Azuçah Tanaka (15 a 17 anos) e Victoria Gehm Strassburger (faixa dos 12 aos 14 anos). Os atletas do tênis de mesa já haviam conquistado outras quatro medalhas de bronze nos jogos em duplas.

Do projeto social para a conquista de medalhas

Descoberta enquanto jogava em um projeto social de Ivoti, o Plug, que oferece várias modalidades esportivas, sociais e culturais, a aluna da Escola Estadual 25 de Julho Victoria Gehm Strassburger saiu dos Jogos Escolares com três medalhas de bronze. Ganhar medalhas faz parte da rotina dela neste ano e os ótimos resultados trouxeram a liderança do ranking nacional infantil feminino. Assim que acabou a última partida, a atleta embarcou para Assunção, no Paraguai, onde vai defender a Seleção Brasileira nos Jogos Sul-Americanos Escolares, que ocorrem entre a partir deste sábado, 30 de novembro, até 7 de dezembro.

Destaque para o judô

Na primeira etapa das competições, o destaque ficou com o judô do Rio Grande do Sul, que conquistou 14 medalhas, sendo quatro de ouro, três de prata e sete de bronze.

Gramado será sede da etapa regional do JEJ

Quem circulava pelo centro de convivência e pelas arenas e quadras dos Jogos Escolares, em Blumenau, ouvia o anúncio da escolha da sede da etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude em 2020.

A Regional Sul da competição ocorrerá em Gramado, na Serra. A definição foi acertada após a visita ao RS de representantes do COB (Comitê Olímpico do Brasil) organizada pela Secretaria do Esporte e Lazer. Desde a década de 1970, o Estado não sediava esse tipo de jogos. ”Gramado sendo sede regional do JEJ em 2020, além de trazer a movimentação esportiva para o Estado, vai contribuir para fomentar o esporte entre nossos jovens, bem como benefícios econômicos para o Estado “, disse o secretário Derly.

Incentivo ao esporte

Além das medalhas alguns atletas saem de Blumenau com a possibilidade de concorrer à bolsa-atleta. Os Jogos Escolares da Juventude, considerada a maior competição estudantil do Brasil, são organizados e realizados pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil). Nessa edição, Blumenau recebeu cerca de 6 mil estudantes, entre 12 a 17 anos, para a disputa de 14 modalidades.

O JEJ reúne, anualmente, mais de 2 milhões de jovens nas seletivas municipais e estaduais, representando cerca de 40 mil escolas públicas e privadas de quase 4 mil municípios. As seletivas do Rio Grande do Sul são realizadas pela Secretaria do Esporte e Lazer e pela Secretaria de Educação, as quais realizam o Cergs (Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul) e os Jergs (Jogos Escolares do Rio Grande do Sul).

Desempenho de estudantes do RS no JEJ 2019

Total de medalhas: 40

10 ouro

6 prata

24 bronze

ATLETISMO – 6 medalhas

Medalha de prata

Eduardo Bandeira Baltazar

Medalha de bronze

Ana Beatriz Goulart

Juliane Backendorf

Murilo Moraes Pacheco

Pedro Henrique Freitas

Rayssa Caroline Oliveira

BADMINTON – 4 medalhas

Medalha de ouro

Gabrielly Kraemer Rocha

Isadora Serafini de Campos

Lívia Mondin de Aguiar

Medalha de bronze

Alisson Scapinelli

JUDÔ – 14 medalhas

Medalha de ouro

Carolina Cruz Marcon

Celina Maier

Maria Antônia Argemi

Vítor Fagundes

Medalha de prata

Krishina Rosa

Laura Pereira

Marcelo Casanova

Medalha de bronze

Claiton Faria

Gabriela Calvetti

Giovanna Falavena

Isabella Meneguel

João Victor Calvetti

Júlia Marques

Thaina Soares

NATAÇÃO – 1 medalha de prata

Rafaela Vicentini (100 metros peito)

VÔLEI DE PRAIA – 2 medalhas de ouro

Dupla masculina (15 a 17 anos)

Lucas Machado

Nicolas Capretti Schosler

Dupla feminina (15 a 17 anos)

Eduarda Dias Machado

Isadora Ventura

TÊNIS DE MESA – 4 medalhas de bronze

Equipe mista (15 a 17 anos)

Murilo Rottmann Bandeira

Thaís Azuçah Tanaka

Equipe masculina (12 a 14 anos)

Bruno Rottmann Bandeira

Henrique Ávila Loge

Dupla mista (12 a 14 anos)

Bruno Rottmann Bandeira

Victória Gehm Strassburguer

Equipe feminina (12 a 14 anos)

Sabrina Cagnin Moschen

Victoria Gehm Strassburguer

TÊNIS DE MESA (individual Masc/Fem) – 3 medalhas de bronze

Murilo Rottmann Bandeira (15 a 17 anos)

Thaís Azuçah Tanaka (15 a 17 anos)

Victoria Gehm Strassburger (12 a 14 anos)

FUTSAL MASCULINO – 1 medalha de prata

Colégio Franciscano Sant’Anna (Santa Maria) – Categoria 12 a 14 anos

FUTSAL FEMININO – 1 medalha de ouro

Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendonza (Caxias do Sul) – categoria

15 a 17

VOLEIBOL MASCULINO – 2 medalhas de bronze

Colégio Sinodal (São Leopoldo) – Categoria 12 a 14 anos

Colégio Sinodal (São Leopoldo) – Categoria 15 a 17 anos

HANDEBOL FEMININO – 1 medalha de bronze

Colégio Gusch (São Leopoldo) – Categoria 15 a 17 anos

BASQUETE MASCULINO – 1 medalha de bronze

Colégio Evangélico Alberto Torres (Lajeado) – Categoria 15 a 17 anos

