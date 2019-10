Quase quatro meses após a morte de João Gilberto, Maria do Céu Harris, que diz ter vivido com o músico por 35 anos, corre o risco de ter mais uma perda. A moçambicana de 55 anos está sob ameaça de despejo do apartamento em que vive no Leblon, no Rio de Janeiro. As despesas dela deixaram de ser pagas pela filha do cantor, Bebel Gilberto, que tinha a curatela do pai até sua morte.