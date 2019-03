Onze pessoas morreram e dezesseis ficaram feridas depois da explosão de um carro bomba em Mogadíscio, capital da Somália, nesta quinta-feira (28), informou a AFP. Nenhum grupo reivindicou o ataque. A explosão ocorreu por volta do meio dia (6h do horário de Brasília), na entrada de um restaurante no centro da cidade, próximo a um hotel, em uma região muito movimentada.

