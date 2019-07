Expoagas 2019 será apresentada dia 6 de agosto

O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), Antônio Cesa Longo, fará o lançamento da 38ª Expoagas à imprensa no dia 6 de agosto, quando serão apresentadas novidades e a programação do evento.

Durante a coletiva, serão apresentados os diferenciais desta edição, programação, informações gerais, expectativas e a projeção de negócios da Expoagas 2019 que acontece entre os dias 20 e 22 de agosto, no Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre. A edição 2019 da feira mantém as palestras e seminários, marco do evento, que visam qualificar o profissional da área, em seus diversos perfis e segmentos, como é a proposta do Agas Jovem e do Agas Mulher. Além das palestras magnas, estarão à disposição dos participantes visitas técnicas focadas em varejo e indústria. O Centro de Aperfeiçoamento Técnico (CAT) contará com seminários e workshops sobre diversos temas, tendo como objetivo o desenvolvimento operacional.

No último ano o evento movimentou R$ 508 milhões em negócios, um crescimento de R$ 26 milhões na comparação com 2017. A feira, que em 2019, deverá reunir mais de 48 mil pessoas, oportuniza à indústria gaúcha condições favoráveis para a realização de negócios com empresários do Rio Grande do Sul, de outros Estados e países, que estarão presentes. Além disso, possibilita também que os supermercadistas qualifiquem seus serviços, tenham conhecimento das novidades, tendências e novos conceitos no setor.

