Exposição no Memorial do RS traz fotografias do homem do interior gaúcho

Entre os dias 6 e 30 de setembro, o Memorial do Rio Grande do Sul (rua 7 de Setembro, 1.020 – Praça da Alfândega, Porto Alegre) será palco de exposição da série fotográfica “Interiores”, de Eduardo Rocha.

Composta por 28 painéis, a mostra inclui poemas de Gujo Teixeira, que descrevem de forma poética as cenas retratadas pelo fotógrafo gaúcho, e textos de apresentação da escritora Letícia Wierzchowski. A entrada é franca.

A exposição conta com trilha sonora assinada pelos músicos Ernesto Fagundes e Paulinho Fagundes. Músicas dos CDs Crioulo, de Ernesto, e Pedra Moura – premiado no Açorianos –, de Paulinho, integrarão a playlist do evento.

Segundo Rocha, a série expressa a sua visão sobre o Rio Grande do Sul e é uma forma de homenagear suas origens. “Meu olhar sempre foi mais voltado às coisas do campo e essa série é um reflexo disso”, enfatiza.

O fotógrafo

Natural de Dom Pedrito, Eduardo Rocha tem uma vivência pessoal ligada à fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. É conhecido pelo trabalho voltado ao registro de temas regionalistas, onde os cenários, paisagens e habitantes da campanha gaúcha são destaque.

Em sua trajetória, cruzou com diversos nomes da cultura regional, incluindo artistas, poetas e músicos reconhecidos nacionalmente. Também integrou várias expedições dos Cavaleiros da Paz, registrando a passagem do grupo pela China e Mongólia, dentre outros países.

Poesia

A exposição é composta de poemas do escritor Gujo Teixeira, um dos grandes parceiros do fotógrafo. Conhecido como poeta das cenas de campo, tem mais de 400 composições de sua autoria gravadas e muitas premiadas em quase todos os festivais do Estado. Gujo é autor de livros e CDs, além de letras reconhecidas, como a de Batendo Água.

Parceria com a Schin

Patrocinadora oficial da Semana Farroupilha, a Schin traz fotos de Eduardo Rocha, que estampam a coleção de latinhas especiais, retratando a cultura campeira e a memória dos heróis da Revolução Farroupilha.

