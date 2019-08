Expulso do PSL, Alexandre Frota subiu o tom nas redes sociais contra o governo nos últimos meses

Veja abaixo algumas declarações de Alexandre Frota sobre Bolsonaro:

Janeiro de 2018

Em 2 de janeiro do ano passado, Frota escreveu no Twitter: “Os brasileiros que amam essa bandeira precisam saber que 2018 não será um ano FÁCIL. União e renovação. Eu acredito #Bolsonaro2018 vamos com tudo, Brasil”.

Março de 2018

Em post de 17 de março do ano passado, Frota fez campanha: “Vamos ajudar a eleger Jair Bolsonaro, o único que pode fazer o Brasil recomeçar”.

Novembro de 2018

Em 2 de novembro do ano passado, já depois de Bolsonaro ter vencido a eleição para presidente, Frota escreveu no Twitter: “Se a equipe do Bolsonaro trabalhar bem e com seriedade e cumprir as promessas de campanha, vamos ter um bom governo. Enquanto isso na Câmara Federal estaremos trabalhando com seriedade”.

Março de 2019

Com três meses de governo e um mês de atuação dos deputados, Frota afirmou que agora era considerado “persona non grata no governo Bolsonaro”. De acordo com o deputado, o racha teria acontecido por ele “defender a prisão do [Fabrício] Queiroz”, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente.

Frota também disse que “pediu o afastamento do senador [Flávio] p ele apenas se defender”.

Maio de 2019

Frota compartilhou uma entrevista que concedeu e afirmou gostar do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), mas disse que “ele também pegou carona no pai, e como pegou”.

Junho de 2019

Voltou a criticar o presidente Bolsonaro por conta de Fabrício Queiroz. Frota apontou que Bolsonaro estava irritado com denúncias envolvendo o presidente do PSL, Luciano Bivar.

“Engraçado as denúncias do Queiroz /Flávio/funcionários fantasmas/ isso não irrita o nosso Presidente ? Bolsonaro diz ser insuportável um partido assim , a gente também”, postou o deputado no Twitter.

Julho de 2019

No dia 14, compartilhou uma reportagem do G1 sobre o segundo turno da votação da Previdência, que ficaria apenas para agosto. Na ocasião, além da reportagem, comentou que “o governo Bolsonaro precisa entender que vem aí o segundo turno da Prev. e muitas outras pautas importantes”.

“Está na hora do Bolsonaro dar valor ao congresso e respeitar os deputados que fizeram um grande trabalho aprovando a previdência”, postou.

No dia 19, compartilhou uma entrevista concedida à revista “Época”, cujo título continha uma frase sua: “Bolsonaro é minha maior decepção”.

Na entrevista, perguntado o que achava de Jair Bolsonaro, o deputado respondeu: “Eu conheço dois Bolsonaros. O meu amigo, até o dia da eleição, e outro, presidente. Prefiro não falar mais.”

Agosto de 2019

Já no primeiro dia do mês, o deputado se posicionou contra a nomeação de Eduardo Bolsonaro ao cargo de embaixador nos Estados Unidos. Frota publicou um artigo assinado por ele, intitulado “Por que sou contra o Eduardo Bolsonaro em Washington”.

Nas redes sociais, Frota compartilhou reportagens e entrevistas suas sobre o assunto. Disse ainda que estava “torcendo muito que ele vá para os EUA e leve a turma FG Martins [Filipe Martins, assessor de assuntos internacionais da presidência], Leticia Cartel [Leticia Catani, ex-diretora da Apex] e cia.”

No dia 7 de agosto, o deputado se absteve na votação em segundo turno da reforma da Previdência, após ter sido retirado da vice-liderança do partido. Na ocasião, disse que o governo “não tinha necessidade mais que eu votasse naquele momento com eles”.