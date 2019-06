Faculdade Senac Porto Alegre oferece Pós-Graduação em Inspeção, Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos

A Faculdade Senac Porto Alegre passa a oferecer o curso de pós-graduação em Inspeção, Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos. As aulas iniciam no dia 30 de agosto e os encontros serão nas sextas, das 18h15 às 22h15, e aos sábados, das 8h30 às 17h30. Os interessados já podem se inscrever de forma presencial na Faculdade Senac, localizada na rua Coronel Genuíno, 130, ou pelo site.

O curso tem como objetivo capacitar profissionais para atuação na área de qualidade e segurança dos alimentos, por meio de conhecimentos dos processos de serviços de alimentação, industrialização e distribuição. Com carga horária de 360 horas, a especialização também visa apresentar situações práticas do ramo, com base nos conhecimentos relacionados à higiene e inspeção sanitária.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3022-1044 ou através do site. Comerciários possuem 20% de desconto mediante a apresentação, no ato da matrícula, do cartão Sesc/Senac, nas categorias empresário e comerciário (titular ou dependente). Ex-alunos da Faculdade Senac recebem 40% de desconto.

