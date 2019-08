Faculdade Senac Porto Alegre oferta curso de Confeiteiro

A Faculdade Senac Porto Alegre está com inscrições abertas para duas turmas do curso de Confeiteiro. A capacitação tem carga horária de 300h e será realizada nos turnos da manhã, tarde e noite. As aulas iniciam no dia 2 de setembro com encontros de segunda à sexta.

O curso é formado por disciplinas teóricas e práticas que oferecem ao aluno a possibilidade do desenvolvimento de competências e habilidades na área da confeitaria. Custos e orçamentos, boas práticas na produção de alimentos, história da confeitaria e empreendedorismo integram a parte teórica do curso. Nas aulas práticas os alunos aprenderão técnicas de confeitaria como: caldas, merengues, cremes, recheios, pão de ló, montagem de tortas, salgados para eventos, massa folheada, sobremesas e doces para eventos, bolos decorados, entre outros.

As inscrições para a capacitação podem ser feitas presencialmente na Faculdade Senac Porto Alegre, localizada na Rua Coronel Genuíno, 130 ou através do site www.senacrs.com.br/fspoa. Mais informações sobre o curso e modalidades de desconto podem ser obtidas pelo telefone (51) 3022-1044 ou pelo Whatsapp (51) 99376-2403.

Serviço

Manhã: de segunda à sexta, das 8h às 12h.

Duração do curso: 2/09 até 18/12

Tarde: de segunda à sexta, das 13h15 às 17h15.

Duração do curso: 2/09 até 18/12

Noite: de segunda à sexta, das 18h15 às 22h15.

Duração do curso: 2/09 até 18/12

Deixe seu comentário: