Faixa só para ônibus na Rodoviária começa a funcionar neste mês

A faixa exclusiva para ônibus na região da Estação Rodoviária de Porto Alegre será concluída na próxima segunda-feira (8), conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Porém, somente a partir do dia 22 de julho é que a novidade entrará em operação oficialmente.

No dia 8 de julho, o local começará a passar por um período de acompanhamento e orientação aos motoristas e usuários. Ao todo, são cerca de 200 metros de faixa. A circulação será exclusiva de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, no sentido bairro-Centro.

Além da implantação de faixa só para ônibus e da instalação de novo mobiliário urbano, o embarque e desembarque de passageiros foi reorganizado. As linhas foram distribuídas por eixo, ficando no embarque A as que atendem as avenidas Ipiranga, Bento Gonçalves, Edgar Pires de Castro, Nonoai Cavalhada e Padre Cacique, além do acesso de passageiros das linhas Madrugadão e Circular Centro. O embarque B ficará destinado às linhas que fazem o eixo das avenidas Osvaldo Aranha e Protásio Alves.

Os demais veículos não terão redução de faixas de trânsito, com a readequação das pinturas no local. Ao todo, serão duas faixas para o transporte coletivo, permitindo a ultrapassagem entre os ônibus, e três para os demais veículos. Também está sendo instalada nova sinalização no entorno, como no Largo Vespasiano Veppo.

A medida permitirá uma redução média de seis para dois minutos no tempo do deslocamento do transporte coletivo naquela área. “O ganho de quatro minutos representa, em média, 8% do tempo de viagem das linhas beneficiadas. Atualmente, é registrada lentidão já na descida da Rua da Conceição para a Rodoviária, pelo fluxo intenso de veículos, principalmente, nos horários de pico”, explica o diretor técnico da EPTC, Marcelo Hansen.

